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kőolaj
iráni háború
Brent

Újra kezdhetnek aggódni az autósok: megtámadta Amerika Irakot az éj leple alatt, azonnal kilőtt az olaj ára

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Meredek emelkedéssel reagált az olajpiac arra, hogy az Egyesült Államok és Szaúd-Arábia közös légicsapásokat indított Irakban, amire válaszul Irán rakétatámadást intézett amerikai erők ellen. A kínálat szűkülésére utaló jelek tovább erősítették a drágulást, így szerda hajnalra a Brent olaj hordónkénti ára ismét 87 dollár fölé emelkedett.
Lehoczky Milán
2026.07.29, 07:33

Több mint 3 dollárral emelkedett az olaj világpiaci ára szerdán, miután újabb katonai összecsapások rázták meg a Közel-Keletet. Az Egyesült Államok és Szaúd-Arábia közös csapásokat hajtott végre Irakban. A befektetők feszülten figyelik közben az amerikai nyersolajkészletek vártnál nagyobb csökkenését is.

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Néhány óra leforgása alatt majdnem 4 százalékot emelkedet a Brent típusú kőolaj jegyzési ára. / Fotó: Shutterstock

Az éjjeli légicsapások ismét befűtöttek az olaj árfolyamának

A fegyveres konfliktus újabb fellángolása miatt a Brent típusú kőolaj ára a hajnali kereskedésben 3,30 dollárral, 3,9 százalékkal 87,39 dollárra emelkedett hordónként. Az amerikai WTI jegyzése 3,05 dolláros, 3,8 százalékos plusz után 82,31 dolláron állt. Az ING elemzői szerint az árfolyamemelkedést elsősorban a biztonsági kockázatok erősödése váltotta ki. 

Washington ugyanakkor közölte, hogy sikeresen elfogta az amerikai erők ellen indított meglepetésszerű iráni rakétatámadást, Szaúd-Arábia pedig vélhetően Irán által támogatott fegyveres csoportok drónjait semmisítette meg, amelyek a királyság olajipari létesítményeit vették célba.

  • Washington és Rijad ezt követően összehangolt légicsapásokat hajtott végre fegyverraktárak és katonai célpontok ellen Kelet-Irakban.
  • Az amerikai hadsereg közlése szerint Irán ballisztikus rakétákat indított a térségben állomásozó amerikai erők ellen, amit a washingtoni vezetés váratlan támadási kísérletként értékelt.
  • Később az iráni Forradalmi Gárda is megerősítette, hogy több ballisztikus rakétát lőtt ki egy jordániai amerikai légibázisra és az Egyesült Államok Központi Parancsnokságának egyik létesítményére.
  • Ezzel szinte egyidőben Szaúd-Arábia bejelentette, hogy az amerikai Központi Parancsnoksággal együttműködésben célzott csapásokat mért Irakban működő, Irán által támogatott fegyveres csoportokra. 

Rijád szerint ezek a szervezetek álltak a szaúdi olajipari infrastruktúra ellen végrehajtott dróntámadások mögött. 

Az olaj drágulását tovább fűti, hogy az Amerikai Kőolajintézet (API) adatai alapján az Egyesült Államok nyersolajkészletei július 24-ével zárult héten mintegy 3,3 millió hordóval csökkentek.

A piac közben már az amerikai Energiaügyi Információs Hivatal (EIA) hivatalos készletadatait várja, amelyek a közeljövőben jelentős hatással lehetnek a kőolaj árfolyamára.

A Reuters értesülései szerint további támaszt adhat az áraknak az is, hogy az OPEC+ októbertől várhatóan három hónapra felfüggeszti a kitermelés növelését. A termelői csoport ezzel lezárná az önkéntes termeléscsökkentések után tervezett kínálatbővítés legutóbbi szakaszát.

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