Újra kezdhetnek aggódni az autósok: megtámadta Amerika Irakot az éj leple alatt, azonnal kilőtt az olaj ára

Több mint 3 dollárral emelkedett az olaj világpiaci ára szerdán, miután újabb katonai összecsapások rázták meg a Közel-Keletet. Az Egyesült Államok és Szaúd-Arábia közös csapásokat hajtott végre Irakban. A befektetők feszülten figyelik közben az amerikai nyersolajkészletek vártnál nagyobb csökkenését is.

Néhány óra leforgása alatt majdnem 4 százalékot emelkedet a Brent típusú kőolaj jegyzési ára. / Fotó: Shutterstock

Az éjjeli légicsapások ismét befűtöttek az olaj árfolyamának

A fegyveres konfliktus újabb fellángolása miatt a Brent típusú kőolaj ára a hajnali kereskedésben 3,30 dollárral, 3,9 százalékkal 87,39 dollárra emelkedett hordónként. Az amerikai WTI jegyzése 3,05 dolláros, 3,8 százalékos plusz után 82,31 dolláron állt. Az ING elemzői szerint az árfolyamemelkedést elsősorban a biztonsági kockázatok erősödése váltotta ki.

Washington ugyanakkor közölte, hogy sikeresen elfogta az amerikai erők ellen indított meglepetésszerű iráni rakétatámadást, Szaúd-Arábia pedig vélhetően Irán által támogatott fegyveres csoportok drónjait semmisítette meg, amelyek a királyság olajipari létesítményeit vették célba.

Washington és Rijad ezt követően összehangolt légicsapásokat hajtott végre fegyverraktárak és katonai célpontok ellen Kelet-Irakban.

Az amerikai hadsereg közlése szerint Irán ballisztikus rakétákat indított a térségben állomásozó amerikai erők ellen, amit a washingtoni vezetés váratlan támadási kísérletként értékelt.

Később az iráni Forradalmi Gárda is megerősítette, hogy több ballisztikus rakétát lőtt ki egy jordániai amerikai légibázisra és az Egyesült Államok Központi Parancsnokságának egyik létesítményére.

Ezzel szinte egyidőben Szaúd-Arábia bejelentette, hogy az amerikai Központi Parancsnoksággal együttműködésben célzott csapásokat mért Irakban működő, Irán által támogatott fegyveres csoportokra.

Rijád szerint ezek a szervezetek álltak a szaúdi olajipari infrastruktúra ellen végrehajtott dróntámadások mögött.

Az olaj drágulását tovább fűti, hogy az Amerikai Kőolajintézet (API) adatai alapján az Egyesült Államok nyersolajkészletei július 24-ével zárult héten mintegy 3,3 millió hordóval csökkentek.

A piac közben már az amerikai Energiaügyi Információs Hivatal (EIA) hivatalos készletadatait várja, amelyek a közeljövőben jelentős hatással lehetnek a kőolaj árfolyamára.