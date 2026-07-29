Elindult a hazai őszibarackszezon - ezt érdemes tudni róla
Elindult a hazai őszibarackszezon, ám a magyar termelőknek erős importkínálattal kell versenyezniük. Az árak jelenleg kilogrammonként 780 és 1780 forint között mozognak, a gyümölcs minőségétől és az értékesítés helyétől függően. Több gazdaságban már „Szedd magad!” akciókat is meghirdettek, így a vásárlók közvetlenül a termelőktől szerezhetik be a friss gyümölcsöt. Az időjárástól függően a hazai őszibarack szeptember elejéig, esetleg közepéig maradhat a kínálatban - közölte a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK).
Őszibarack: nagy különbségeket okozott a tavaszi fagy
Az idei termés rendkívül változatos képet mutat. A virágzás idején több hullámban érkező lehűlések számos termőtájon károkat okoztak, de még az egyes ültetvényeken belül is jelentős eltérések alakultak ki a fajták termőképességében.
A kamara szerint az idei év ismét megmutatta, hogy a sikeres őszibarack-termesztés nem kizárólag az időjárástól függ:
- a megfelelő termőhely,
- a korszerű fajtaszerkezet,
- az öntözés
- és a szakszerű termesztéstechnológia
legalább olyan fontos, mint a fagyvédelmi megoldások alkalmazása. A versenyképesség egyik kulcsa ezért a helyi adottságokhoz legjobban alkalmazkodó fajták kiválasztása lehet.
Növény-egészségügyi szempontból ugyanakkor kedvezően alakult a szezon: a megfelelő növényvédelmet alkalmazó ültetvényekben eddig nem jelentkeztek súlyosabb problémák.
Ezer forint körül mozog a nagykereskedelmi ár
A friss piaci adatok alapján az őszibarack ára jelentősen függ a származási helytől, a minőségtől és az értékesítési csatornától. A Debreceni Nagybani Piac július 27-én közzétett árjegyzékében az olasz őszibarack átlagosan kilogrammonként 900 forintba került, a legalacsonyabb ár 780, a legmagasabb pedig 1080 forint volt. Az olasz nektarint ugyanezen az árszinten kínálták – derül ki a Hermész ’93 Kft. friss nagybani piaci adataiból.
A fogyasztói piacokon ennél lényegesen magasabb árakkal is találkozhatnak a vásárlók. A veszprémi vásárcsarnok nyilvánosan elérhető ártájékoztatója szerint az őszibarack kilogrammonként 980–1780 forintos sávban is megjelent, ami jól mutatja, milyen jelentős különbséget okozhat a gyümölcs mérete, minősége és az értékesítés helye. A nektarin ára ugyanott 1280–1480 forint körül alakult a különböző árusítóhelyeken – közölte a Veszprémi Közszolgáltató.
Az árakat az erős dél-európai kínálat is lefelé szoríthatja. Görögországban július első felében 0,70–0,80 euró, vagyis mintegy 303–346 forint között mozgott az őszibarack termelői ára, és az alacsonyabb minőségi kategóriákban már csökkenő tendencia mutatkozott. Olaszországban július közepére ugyancsak nyomás alá kerültek az őszibarack- és nektarinárak a bőséges kínálat miatt. A spanyol és olasz export erős árversenyt teremt a közép-európai, köztük a magyar piacon is – írta piaci összefoglalójában az Agrárszektor.
Közben Oroszország figyelmeztetni akarta Törökországot, de ezt a legrosszabb esetben még a magyar gyümölcstermelők is megérezhetik. Az orosz piacról kiszoruló török barack, szilva és meggy részben Közép-Európában jelenhet meg, tovább erősítve az árnyomást a magyar gyümölcstermelőkön.
Az íz lehet a magyar barack legnagyobb előnye
A NAK szerint a hazai őszibarack elsősorban ízével és frissességével tudja felvenni a versenyt az importtal. Magyarország hűvösebb éghajlatán a gyümölcsök sav-cukor aránya harmonikusabb, aromájuk pedig intenzívebb lehet, mint a mediterrán térségekből hosszú úton érkező termékeké.
Az importbarackot a szállíthatóság miatt gyakran kevésbé éretten szedik le. A gyümölcs ugyan utóérő, de a leszedést követően már nem minden esetben képes teljesen kialakítani a fára érett őszibarackra jellemző zamatanyagokat. Ez különösen a helyi piacokon és a közvetlen termelői értékesítésben adhat előnyt a magyar árunak.
Öt évtized alatt összezsugorodott a termőterület
Magyarországon jelenleg mintegy 2400 hektáron találhatók árutermelő őszibarack-ültetvények, miközben az 1970-es években még csaknem 13 ezer hektáron termesztették a gyümölcsöt. Az éves hazai termés általában 10–20 ezer tonna között mozog, kedvezőtlen időjárású években azonban ennél jóval alacsonyabb lehet.
A belföldi kereslet kielégítéséhez évente becslések szerint 10–15 ezer tonna import érkezik. A hazai ültetvények jelentős része elöregedett, az új telepítések üteme pedig nem elegendő az állomány teljes megújításához. A termelés növeléséhez korszerű ültetvényekre, modernebb fajtákra, öntözésfejlesztésre és tudatosabb termőhely-választásra lenne szükség.
A kamara arra biztatja a vásárlókat, hogy a szezonban lehetőség szerint a magyar őszibarackot válasszák. A hazai gyümölcs vásárlása nemcsak a kertészetek fennmaradását segíti, hanem a rövidebb szállítás miatt frissebb és jobb ízű terméket is jelenthet.