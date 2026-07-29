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Dráva
negatív rekord
Horvátország
vízállás

Sivataggá vált Horvátország egyik legnagyobb folyója: soha nem volt még ilyen alacsony a Dráva vízszintje

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A szélsőséges, aszályos időjárás hatalmas kihívás elé állítja Európát. A kontinens több nagyobb folyójának vízállása is negatív rekordokat dönt, miközben több régióban akadozik az ivóvízellátás, valamint fennakadások vannak a villamosenergia-termelésben is. A helyzet Horvátországban is kritikus, ahol az ország legnagyobb folyójából rohamosan fogy a víz.
VG
2026.07.29, 18:58
Frissítve: 2026.07.29, 18:58

A Dráva vízállása tegnap Eszéknél mínusz 186 centiméterre csökkent, amely új történelmi mélypontot jelent. Habár a mai napon növekedés volt megfigyelhető, a Horvát Meteorológiai és Hidrológiai Szolgálat (DHMZ) szerint az érték továbbra is az alacsony tartományban. Szakértők szerint az átmeneti emelkedést a vízerőművek megváltozott működése is okozhatta, a neheze pedig még hátra van − írta meg az Index.hr.

Soha nem volt még ilyen alacsony a Dráva vízállása
Soha nem volt még ilyen alacsony a Dráva vízállása / Fotó: My StockPhotos

Negatív rekordok sorozata dőlt meg a Dráván

A Dráván július közepén döntött legutóbb negatív rekordot, amikor Eszéknél mínusz 174 centiméterre süllyedt a vízállás.

Az új, mínusz 186 centiméteres mélypont 12 centiméterrel alacsonyabb a korábbi szintnél, amely így már történelmi mélypontnak számít.

Az elmúlt években egyre hosszabban elhúzódnak az alacsony vízállású időszakok, és egyre gyakoribbak a szélsőséges értékek − mondta Zeljko Kovacevic, a horvát vízügyi hatóság Duna és alsó-Dráva térségéért felelős eszéki igazgatóságának vezetője.

Kovacevic szerint a jelenségnek több együttes oka van:

Az Alpokban télen már nem halmozódik fel annyi hó, mint korábban, ezért tavasszal és nyár elején kevesebb olvadékvíz jut a Drávába. Ezzel párhuzamosan a csapadék is kevés, így nem tudja pótolni a hiányt és megemelni a folyó vízszintjét.

Meglepő azonban, hogy a Dráva vízállása éppen abban az időszakban érte el történelmi minimumát, amikor korábban a hóolvadás és a tavaszi esőzések miatt magas vízállás volt jellemző.

A Duna horvátországi szakaszán is alacsony a vízállás

A Duna batinai mérőállomásánál nemrégiben mínusz 108 centiméteres vízállást mértek, amely 24 centiméterrel döntötte meg a korábbi, 2022-es negatív rekordot.

Azóta a helyzet romlott, a DHMZ reggeli hidrológiai jelentése szerint Batinánál reggel nyolc órakor mínusz 115 centiméter volt a vízállás.

A Duna és Dráva rendkívül alacsony vízállása a tartósan meleg és száraz időjárás egyik legszembetűnőbb következménye Európában.

Az Európai Aszálymegfigyelő Központ (EDO) július közepén változatlanul kritikusnak minősítette az aszályhelyzetet a kontinens jelentős részén.

A kutatók arra figyelmeztette, hogy a problémát nem csupán a csapadék hiánya okozza: A szélsőségesen magas hőmérséklet felgyorsítja a víz párolgását a talajból, a növényzetből, a tavakból és a folyókból, ezért már rövidebb csapadékhiányos időszakok is súlyos aszályhoz vezethetnek.

Újabb hőhullám érkezik

A DHMZ előrejelzése szerint szombattól a nappali csúcshőmérséklet többnyire 35 és 40 Celsius-fok között alakul majd, így Magyarországhoz hasonlóan, Horvátországban is hőségre számítanak.

A rendkívül forró idő előreláthatóan augusztus első hetében is kitart. Az éjszakák – különösen az Adriai-tenger partvidékén – nem hoznak valódi felfrissülést, így a reggeli hőmérséklet helyenként 25 fok fölött maradhat.

A hétvégére Horvátország nagy részén hőségriasztást rendeltek el, az eszéki régióban pedig a legmagasabb fokú figyelmeztetés lesz érvényben.

Mivel a tartós hőség tovább fokozza a párolgást és gyorsítja a talaj kiszáradását, ezért a Dráva vízszintjének átmeneti emelkedése Eszéknél egyelőre nem jelenti a rendkívül alacsony vízállású időszak végét.

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