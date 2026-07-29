Minden liter számít: víztakarékosságra kérik a lakosságot – korlátozások is jöhetnek a hőség miatt

A csütörtöktől érkező újabb hőhullám miatt országszerte takarékos vízhasználatra kérik a lakosságot a vízművek. Több szolgáltató szerint a fogyasztás ugrásszerű növekedése és a Duna közel rekordalacsony vízállása miatt akár vízkorlátozásokra is szükség lehet.

Nemcsak a hőség, hanem a rekordközeli alacsony dunai vízállás is veszélyezteti az ivóvízellátást / Fotó: Víz koalíció / Facebook

Az ország több vízszolgáltatója is takarékos, felelős vízhasználatra szólította fel a lakosságot a csütörtöktől várható rendkívüli hőség miatt. A szolgáltatók szerint a nagy melegben a vízfogyasztás rövid idő alatt jelentősen megugrik, ami komoly terhelést jelent az ivóvízhálózatokra.

Az Észak-magyarországi Regionális Vízművek azt kéri, hogy a lakosság halassza el a nem létfontosságú vízhasználatot, például a medencék feltöltését és az autómosást.

A nagy vízigényű közületi fogyasztókat arra kérik, hogy a csúcsidőn kívül végezzék el a jelentős vízfelhasználással járó munkákat, csökkentsék az öntözést, és ne használjanak ivóvizet utak vagy járdák locsolására.

A Duna Menti Regionális Vízmű arra figyelmeztetett, hogy a Duna vízállása minden korábbinál alacsonyabb szintre süllyedt, ami az ivóvíztermelő kapacitás csökkenését okozhatja.

A társaság közölte: minden rendelkezésre álló technikai és személyi erőforrást mozgósít a folyamatos ellátás érdekében, ugyanakkor jelezte, ha a fogyasztás nem mérséklődik, ismét vízkorlátozás elrendelését kezdeményezheti.

Korlátozni kell a vízhasználatot

Külön felhívást tett közzé a Fővárosi Vízművek is Dunabogdány lakói számára. A szolgáltató szerint az előző napok figyelmeztetése ellenére tovább nőtt a vízigény, ezért ismét arra kérik a helyieket, hogy kizárólag a legszükségesebb célokra használják az ivóvizet.

A kertek locsolását, a medencék feltöltését, az autómosást és minden más halasztható vízhasználatot a következő napokban mellőzni kell. A közlemény szerint most valóban minden megtakarított liter hozzájárul ahhoz, hogy elegendő ivóvíz jusson mindenkinek.