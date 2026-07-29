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tőzsde
Rheinmetall
védelmi ipar

Megtört az átok a 4iG tulajdonosaként is ismert Rheinmetallon, a hadiipari konjunktúra az egekbe lőtte a profitot

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Váratlanul – de nem véletlenül – kitette második negyedéves számait a védelmi ipari gigász. Az elemzőket is megdöbbentő eredményekre vad száguldásba fogott a Rheinmetall részvények árfolyama.
Murányi Ernő
2026.07.29, 18:20

A düsseldorfi székhelyű Rheinmetall jelentősen növelte bevételét és üzemi nyereségét a második negyedévben a hadiipari konjunktúrának köszönhetően – derül ki a hazánkban is több gyárat fenntartó, valamint a 4iG egyik tulajdonosaként is ismert német vállalat idő előtt, váratlanul közzétett előzetes beszámolójából. 

Rheinmetall projektOroszország, Moszkvaorosz-ukrán háború
Megtört az átok a 4iG tulajdonosaként is ismert Rheinmetallon / Fotó: Daniel Karmann / AFP

Eszerint a konszern bevételei éves bázison mintegy 69 százalékkal közel 3,29 milliárd euróra nőttek, azaz saját előrejelzésére is rálicitált, hiszen július elején a frankfurti tőzsdén jegyzett és a DAX kosarában is helyet kapó vállalat vezetése csupán több mint 60 százalékos növekedést prognosztizált. 

A forgalom meredek emelkedése pedig felpörgette a nyereséget is. A Rheinmetall üzemi nyeresége a negyedévben 562 millió euróra ugrott. Egy évvel ezelőtt még csupán 276 millió eurót írtak ezen a soron, az egy év alatt duplázott a cég. Emellett jócskán, nagyjából 20 százalékot rávert a 469,9 millió eurós konszenzusos elemzői becslésre is.

A Rheinmetall idejekorán közzétett negyedéves adatai szerdán meggyőzték a befektetőket is. 

Délután fél 5 körül több mint 6 százalékkal, 1150 euró fölé, azaz öt hete nem látott szintre ralizott a részvények árfolyama.

A vállalat a vártnál nyereségesebben teljesített, a 17,1 százalékos haszonkulcsa meghaladta az elemzők átlagos 14,9 százalékos becslését. Összességében jó hírek érkeztek a második negyedévről, a magas haszonkulcsok különösen csillogó fénypontot jelentenek

– írta Chloe Lemarie, az amerikai Jefferies brókercég elemzője első reakciójában.

Befektetői szempontból a részvények technikai képe is érdekes lehet. Amióta ugyanis a kurzus januárban elérte az 1966 eurós éves csúcsát, leszálló ágba kerültek a papírok. A lefelé tartó spirálból pedig amely átokként nehezedett a cégre sehogy sem tudott kitörni. 

Kedden azonban az árfolyam már áttörte a felső trendvonalat, amely jelenleg 1050 euró körül húzódik. A szerdai szárnyalással pedig még messzebb távolodtak ettől a szinttől. 

Az év elejéhez mérten óta azonban még mindig több mint 25 százalékos a gyengülés.

 

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