Megszólalt Kapitány István Paks ügyében: így pótolja a kormány a kieső villamosenergia-mennyiséget

„A tegnapi naphoz képest a Duna vízszintje tovább csökkent. Ez egy újabb, korábban soha nem látott negatív rekord” − írta Kapitány István egy Facebook-bejegyzésében.

Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter / Fotó: NurPhoto via AFP

A miniszter tájékoztatást adott arról, hogy a paksi leállás nem váratlanul történt, a kieső kapacitásokat pedig a kormány átmenetileg más forrásokból fedezi.

Kapitány István szerint a leállás a szakmai terv része

Az előre meghatározott szabályok alapján, további átmeneti teljesítménycsökkentésre volt szükség a Paksi Atomerőműben. Ennek eredményeképpen a Paksi Atomerőmű 3. blokkja leállításra került − fogalmazott a miniszter, majd így folytatta:

A leállítás nem egy váratlan esemény, hanem a gondosan előkészített szakmai terv része. Pontosan ez a garancia arra, hogy minden lépés kiszámítható legyen, és minden lépésnél az üzembiztonság az első.

A bejegyzésből az is kiderült, hogy a kormány az energiaellátás biztosítása érdekében a kieső villamosenergia-mennyiséget

a hazai erőművekkel,

megújuló energiával,

és megnövelt importtal pótolja.

Minden fontos fejleményről a továbbiakban is tájékoztatni fogjuk a lakosságot. A szükséges intézkedéseknek köszönhetően Magyarország energiaellátása továbbra is biztosított − zárta bejegyzését Kapitány István.