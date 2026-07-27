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benzin
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autó

Hivatalos: Putyin nem kegyelmez, ez a magyar autósoknak is nagyon fájhat – év végéig elzárták a csapokat, árrobbanás jöhet

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Oroszország az év végéig meghosszabbítja a benzinexport tilalmát, hogy a megmaradt készletekkel saját piacát védje. A döntés tovább szűkítheti a világpiaci kínálatot, ennek hatását pedig idővel a magyar autósok is megérezhetik a kutakon.
VG
2026.07.27, 10:02
Frissítve: 2026.07.27, 10:09

Az orosz kormány az év végéig meghosszabbítja a benzin kivitelére vonatkozó tilalmat, amely a termelőkre és a nem termelő exportőrökre egyaránt érvényes lesz – közölte Alekszandr Novak miniszterelnök-helyettes az Interfax beszámolója szerint. A korlátozás eredetileg július 31-én járt volna le, Moszkva azonban nem vállalja annak kockázatát, hogy az export miatt tovább romoljon az oroszországi ellátás. A döntést a magyar autósok is megérezhetik.

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A döntés tovább szűkítheti a világpiaci kínálatot, ennek hatását pedig idővel a magyar autósok is megérezhetik a kutakon / Fotó: EVER STOCK

Novak közölte: az intézkedésről az üzemanyagpiac helyzetével foglalkozó operatív törzs ülésén döntöttek. A dízel esetében ugyanakkor eltérő pályát választanak: annak exporttilalmát a belföldi piac stabilizálódásával feloldhatják.

Erre azért lehet szükség, mert a dízel kivitelének tartós korlátozása már az orosz finomítókat sodorhatná nehéz helyzetbe. Ha a vállalatok nem tudják külföldön értékesíteni a belföldön fel nem használt mennyiséget, túl nagy készletek halmozódhatnak fel, ami a feldolgozás visszafogására kényszerítheti őket.

Oroszországban még mindig súlyos az üzemanyaghelyzet

Az orosz üzemanyagpiac fokozatosan stabilizálódik, de Novak szerint korai lenne kijelenteni, hogy teljesen megszűntek a nehézségek. Egyes térségekben, különösen Szibériában továbbra is komoly problémákkal küzdenek.

A miniszterelnök-helyettes szerint szükség esetén Kazahsztánból érkezhetnek további kőolajtermékek Oroszországba. Ez önmagában jól mutatja a helyzet súlyosságát: a világ egyik legnagyobb olajtermelője külső segítségre is rászorulhat saját üzemanyagpiacának stabilizálásához.

A háttérben az orosz finomítókat ért ukrán támadások, a kieső feldolgozói kapacitások és a nyári kereslet együttes hatása áll. Moszkva ezért mindenekelőtt a hazai benzinkutak ellátását kívánja biztosítani, még akkor is, ha ezzel kevesebb üzemanyag jut a külpiacokra.

A magyar autósoknál is megjelenhet a döntés hatása

Ahogy azt a Világgazdaság korábban már megírta, Moszkva a benzinexport korlátozásának hat hónapos meghosszabbítására készül. Akkor még csak egy elkészült rendelettervezetről és gyakorlatilag meghozott döntésről beszéltek a források, ezt tette most hivatalossá Novak bejelentése.

Oroszország kieső exportja tovább szűkítheti a már egyébként is feszes nemzetközi üzemanyagpiacot. Magyarország benzin- és gázolajellátása nem közvetlenül az orosz késztermékektől függ, a kevesebb elérhető áru azonban felhajthatja az európai nagykereskedelmi árakat. Ez pedig előbb-utóbb a hazai töltőállomások áraiban is megjelenhet.

Cikkünkben Grád Ottó, a Magyar Ásványolaj Szövetség főtitkára arra hívta fel a figyelmet, hogy Magyarország kőolajimportja folyamatos a Barátság vezetéken, és rendelkezésre áll az Adria vezeték is. A helyzetet ugyanakkor nehezíti a Dunai Finomító visszafogott termelése, miközben az országnak folyamatos benzin- és gázolajimportra van szüksége. Ha az orosz döntés miatt újabb drágulási hullám indul a nemzetközi piacon, annak kivédése egyre nehezebb és költségesebb lehet.

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