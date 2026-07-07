Őrült jóslat érkezett: ha ez igaz, simán visszajöhet a 480 forintos benzinár Magyarországon – "Az OPEC a túléléséért küzd"

Az iráni háború nemcsak az olajpiacot rázta meg, hanem felszínre hozta az OPEC-en belüli, régóta húzódó feszültségeket is. A Perzsa-öböl térségében újrainduló szállítások után több tagország jelentősen növelné kitermelését, ám Szaúd-Arábia óvatosabb megközelítést sürget, ami már az OPEC egységét veszélyezteti – írja a CNN online felületén.

Növekszik a feszültség az OPEC-en belül a Hormuzi-szoros újranyitása után, nincs egyetértés a termelési kvótákról. / Fotó: BEST-BACKGROUNDS

Egyre nagyobb a feszültség az OPEC-en belül a kitermelési kvóták miatt

A lap felidézi, hogy a háború idején Irán lezárta a Hormuzi-szorost, az Egyesült Államok pedig blokád alá vonta a térséget. A világ olajellátásának mintegy ötöde rekedt a szorosban, ezért Iraknak, Kuvaitnak és Iránnak jelentősen vissza kellett fognia termelését. Irak kitermelése például a tavaszi napi 4,5 millió hordóról alig több mint egymillió hordóra esett vissza.

Azonban a hajóforgalom fokozatos helyreállásával ismét napirendre kerültek az OPEC-en belüli termelési kvóták.

Bagdad napi ötmillió hordós kitermelési engedélyt szeretne, hosszabb távon pedig hétmillió hordóra emelné a termelést.

Az iraki olajminiszter szerint az ország akár az OPEC-tagságát is felülvizsgálhatja, ha nem kap nagyobb mozgásteret.

A helyzetet tovább élezi, hogy az Egyesült Arab Emírségek áprilisban már kilépett a szervezetből, ami újabb figyelmeztetés arra, hogy a szervezeten belüli érdekellentétek erősödnek.

Rijád számára kisebb volt a háború okozta veszteség, mivel az ország a Hormuzi-szoros megkerülésével, a Vörös-tenger partján fekvő Janbu kikötőjébe vezető csővezetékeken keresztül továbbra is képes volt exportálni olajának jelentős részét.

Ennek köszönhetően a szaúdi termelés kevesebb mint 40 százalékkal csökkent, miközben Irakban és Kuvaitban ennél jóval nagyobb volt a visszaesés.

A szaúdi vezetés ezért nem érdekelt egy gyors termelésbővítésben, hiszen a globális kereslet még nem állt helyre, így a túl nagy kínálat könnyen lenyomhatná az árakat, ami az exportőrök bevételeit is csökkentené.

Ennek megfelelően az OPEC+ a hétvégén mindössze napi 188 ezer hordóval emelte a kitermelési célját, ez már az ötödik egymást követő, mérsékelt növelés március óta.