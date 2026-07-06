Nagyon különös, ami történt: Magyarország felfüggesztette az orosz vízumkérelmek feldolgozását egyszerre három nagyvárosban – azonnal megérkezett a hivatalos magyarázat
Magyarország felfüggesztette a vízumkérelmekhez szükséges dokumentumok fogadását a kazanyi, szamarai és ufai vízumközpontokban.
A vízumközpontokat üzemeltető VFS Global közlése szerint egyelőre nem tudni, meddig marad hatályban az intézkedés.
A főkonzulátus rendelkezése alapján függesztették fel a vízumkérelmek
ügyintézését
2026. június 29-től Magyarország kazanyi főkonzulátusának rendelkezése alapján felfüggesztik a magyarországi vízumkérelmekhez szükséges dokumentumok átvételét a kazanyi, szamarai és ufai vízumközpontokban. Az ügyintézés újraindításáról később adnak tájékoztatást − olvasható a VFS Global közleményében.
Az érintett vízumközpontokban technikai okok miatt szünetel a vízumkérelmekhez szükséges dokumentumok átvétele, azonban Oroszország más régióiban továbbra is zavartalanul folyik az ügyintézés:
Magyarország kazanyi főkonzulátusa technikai okokból ideiglenesen felfüggesztette a vízumkérelmekhez szükséges dokumentumok átvételét a VFS Global kazanyi, szamarai és ufai vízumközpontjaiban. Reméljük, hogy a dokumentumok átvétele a közeljövőben újraindul
− közölte a magyar főkonzulátus az RBK gazdasági hírportállal.
A VFS Global honlapján a dokumentumok átvételének felfüggesztéséről szóló tájékoztatás június 29-én jelent meg. A vállalat az ügy fejleményeiről folyamatos tájékoztatást ad.
Az orosz állampolgárok továbbra is benyújthatják kérelmeiket
Az orosz állampolgárok továbbra is benyújthatják magyarországi vízumkérelmüket a moszkvai, szentpétervári és jekatyerinburgi vízumközpontokban, így ezeken a helyszíneken továbbra is rendes ügymenetben zajlik a dokumentumok átvétele.
Az Oroszországi Utazásszervezők Szövetsége, az ATOR szerint Magyarország konzulátusa a legegyüttműködőbb az orosz állampolgárok számára kiállított schengeni vízumok ügyintézése terén. Egy vízumra megközelítőleg két-három hetet kell várni:
Az átlagos elbírálási idő körülbelül három hét. Akár mára is van elérhető időpont, ezért akiknek sürgősen Európába kell utazniuk, azoknak ez egy jó opció lehet
− olvasható az ATOR egy közösségimédia-posztjában.
Egyre hosszabb ügyintézés
Június 29-én a spanyol vízumközpont moszkvai irodája meghosszabbította az orosz kérelmezők schengeni vízumkérelmeinek feldolgozási idejét, így az ügyintézés akár 45 napig is tarthat − írta az RBK, továbbá a portál arra is rámutatott, hogy az olasz vízumközpontban is hasonló dolog történt, ott a feldolgozási idő 60 nap is lehet.
Tavaly novemberben az Európai Bizottság megtiltotta a többszöri belépésre jogosító vízumok kiadását orosz állampolgárok számára, ezért az értintetteknek minden utazáshoz új vízumot kell igényelniük. Az ATOR arról számolt be, hogy 2025 első negyedévéhez képest 99 százalékkal visszaesett a többszöri belépésre jogosító vízumok kiadása.