Deviza
EUR/HUF353,73 +0,14% USD/HUF309,21 +0,09% GBP/HUF414,08 +0,41% CHF/HUF384,02 -0,08% PLN/HUF82,5 +0,22% RON/HUF67,64 +0,1% CZK/HUF14,64 +0,28% EUR/HUF353,73 +0,14% USD/HUF309,21 +0,09% GBP/HUF414,08 +0,41% CHF/HUF384,02 -0,08% PLN/HUF82,5 +0,22% RON/HUF67,64 +0,1% CZK/HUF14,64 +0,28%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX143 587,15 +0,36% MTELEKOM2 676 +0,22% MOL3 938 +0,72% OTP46 920 0% RICHTER12 300 +0,9% OPUS371 +1,37% ANY7 730 -1,28% AUTOWALLIS145,5 +2,11% WABERERS4 930 -0,8% BUMIX9 394,48 +0,14% CETOP4 754,05 +0,26% CETOP NTR3 041,89 +0,28% BUX143 587,15 +0,36% MTELEKOM2 676 +0,22% MOL3 938 +0,72% OTP46 920 0% RICHTER12 300 +0,9% OPUS371 +1,37% ANY7 730 -1,28% AUTOWALLIS145,5 +2,11% WABERERS4 930 -0,8% BUMIX9 394,48 +0,14% CETOP4 754,05 +0,26% CETOP NTR3 041,89 +0,28%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
Brüsszel
Ukrajna
Moldova
Lengyelország
uniós csatlakozás

Ennyi volt, megtört az ellenállás: Magyarország mégis engedett Ukrajnának, feloldotta az utolsó vétót – de Zelenszkij többet akar

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Bár Magyarország részben feloldotta korábbi blokkoló álláspontját, Ukrajna továbbra sem kapja vissza a teljes lendületét. Egyre több tagállam is a fokozatos előrehaladást támogatja a gyorsított uniós csatlakozás helyett.
VG
2026.07.06, 20:43
Frissítve: 2026.07.06, 21:17

Fordulat történt Ukrajna európai uniós csatlakozási folyamatában: Magyarország hozzájárult ahhoz, hogy meginduljon a hatodik tárgyalási fejezet előkészítése. A teljes áttörés azonban elmaradt, mert Budapest továbbra is blokkolja a fennmaradó négy fejezet megnyitását.

Magyar Péter uniós csatlakozás
Magyarország enyhített korábbi álláspontján, és zöld utat adott a következő uniós csatlakozási fejezet előkészítésének Ukrajna és Moldova számára / Fotó: Magyar Péter / Facebook

Részleges áttörés történt Ukrajna európai uniós csatlakozási tárgyalásaiban, amelyek az elmúlt időszakban Magyarország ellenállása miatt megrekedtek. Az RMF24 értesülései szerint ugyanis Budapest beleegyezett abba, hogy hivatalos levelet küldjenek Ukrajnának és Moldovának, ezzel elindítva a hatodik tárgyalási fejezet megnyitásához szükséges eljárást.

Ez az első alkalom, hogy Magyarország felold egy olyan akadályt, amelyet még június 23-án állított a csatlakozási folyamat elé. 

Akkor Budapest megtagadta a szükséges hivatalos levelek kiküldését, így a tárgyalások következő szakasza nem indulhatott el.

A mostani döntés ugyanakkor nem jelenti azt, hogy megszűnt volna a magyar vétó. Információk szerint Magyarország továbbra sem hajlandó elindítani a fennmaradó négy tárgyalási fejezet megnyitásának folyamatát, vagyis csak egyetlen területen történt előrelépés.

Ez egyben azt is jelenti, hogy nem teljesülhet az a cél, amelyet Volodimir Zelenszkij ukrán elnök tűzött ki. Az ukrán vezetés azt szerette volna, hogy még július folyamán mind az öt hátralévő tárgyalási fejezet megnyíljon. Erre jelen állás szerint nincs lehetőség.

A most előkészítés alatt álló, hatodik tárgyalási fejezet az Európai Unió közös kül- és biztonságpolitikáját, a kereskedelempolitikát, valamint a harmadik országokkal fenntartott kapcsolatokat érinti. Ezek a területek kulcsfontosságúak az uniós tagság szempontjából, ugyanakkor politikailag is érzékeny kérdések.

Az uniós csatlakozás így sem kapott szabad utat

Fontos ugyanakkor, hogy a hivatalos levél kiküldése még nem jelenti magának a tárgyalási fejezetnek a megnyitását. Ez csupán az első lépés a folyamatban. A következő szakaszban Ukrajnának és Moldovának ismertetnie kell saját álláspontját, ezt követően pedig az Európai Bizottság elkészíti a közös tárgyalási álláspont tervezetét.

A folyamat végén ismét az összes tagállam egyhangú jóváhagyására lesz szükség. Ha minden a tervek szerint halad, akkor a hatodik tárgyalási fejezet hivatalos megnyitásáról július 14-én dönthetnek az uniós tagállamok európai ügyekért felelős miniszterei.

A brüsszeli egyeztetések alapján ugyanakkor nemcsak Magyarország óvatos. Egyre több tagállam véli úgy, hogy Ukrajna csatlakozási tárgyalásait nem célszerű egyszerre minden területen felgyorsítani. 

Ehelyett a fokozatos, fejezetről fejezetre történő előrehaladást támogatják.

Ebbe a táborba tartozik Lengyelország is. Varsó ugyan támogatja Ukrajna európai integrációját, de a jelenlegi álláspont szerint célszerűbbnek tartja, hogy a tárgyalási fejezeteket egymás után nyissák meg, ne pedig egyszerre.

Korrupciós botrány söpörte el: nyolc hónapig bírta az EU-tagjelölt miniszterelnöke, ennyi volt, Zelenszkij leshet

Van egy EU-tagjelölt, amelynek elnökét nem rendíti meg, hogy ellopják a támogatásokat és kiderül: Ukrajnáról van szó. Korrupciós botrány közepette derült ki, hogy az ukránokkal párban emlegetett másik EU-tagjelölt Brüsszelben ünnepelt elnöke is mozdíthatatlannak tűnik, az ügyben azonban nem is érintett miniszterelnök bejelentette lemondását. Bizarr egybeesés.

 

Ukrajna csatlakozása az Európai Unióhoz

Ukrajna csatlakozása az Európai Unióhoz
269 cikk

 

Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu