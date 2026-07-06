Ennyi volt, megtört az ellenállás: Magyarország mégis engedett Ukrajnának, feloldotta az utolsó vétót – de Zelenszkij többet akar
Fordulat történt Ukrajna európai uniós csatlakozási folyamatában: Magyarország hozzájárult ahhoz, hogy meginduljon a hatodik tárgyalási fejezet előkészítése. A teljes áttörés azonban elmaradt, mert Budapest továbbra is blokkolja a fennmaradó négy fejezet megnyitását.
Részleges áttörés történt Ukrajna európai uniós csatlakozási tárgyalásaiban, amelyek az elmúlt időszakban Magyarország ellenállása miatt megrekedtek. Az RMF24 értesülései szerint ugyanis Budapest beleegyezett abba, hogy hivatalos levelet küldjenek Ukrajnának és Moldovának, ezzel elindítva a hatodik tárgyalási fejezet megnyitásához szükséges eljárást.
Ez az első alkalom, hogy Magyarország felold egy olyan akadályt, amelyet még június 23-án állított a csatlakozási folyamat elé.
Akkor Budapest megtagadta a szükséges hivatalos levelek kiküldését, így a tárgyalások következő szakasza nem indulhatott el.
A mostani döntés ugyanakkor nem jelenti azt, hogy megszűnt volna a magyar vétó. Információk szerint Magyarország továbbra sem hajlandó elindítani a fennmaradó négy tárgyalási fejezet megnyitásának folyamatát, vagyis csak egyetlen területen történt előrelépés.
Ez egyben azt is jelenti, hogy nem teljesülhet az a cél, amelyet Volodimir Zelenszkij ukrán elnök tűzött ki. Az ukrán vezetés azt szerette volna, hogy még július folyamán mind az öt hátralévő tárgyalási fejezet megnyíljon. Erre jelen állás szerint nincs lehetőség.
A most előkészítés alatt álló, hatodik tárgyalási fejezet az Európai Unió közös kül- és biztonságpolitikáját, a kereskedelempolitikát, valamint a harmadik országokkal fenntartott kapcsolatokat érinti. Ezek a területek kulcsfontosságúak az uniós tagság szempontjából, ugyanakkor politikailag is érzékeny kérdések.
Az uniós csatlakozás így sem kapott szabad utat
Fontos ugyanakkor, hogy a hivatalos levél kiküldése még nem jelenti magának a tárgyalási fejezetnek a megnyitását. Ez csupán az első lépés a folyamatban. A következő szakaszban Ukrajnának és Moldovának ismertetnie kell saját álláspontját, ezt követően pedig az Európai Bizottság elkészíti a közös tárgyalási álláspont tervezetét.
A folyamat végén ismét az összes tagállam egyhangú jóváhagyására lesz szükség. Ha minden a tervek szerint halad, akkor a hatodik tárgyalási fejezet hivatalos megnyitásáról július 14-én dönthetnek az uniós tagállamok európai ügyekért felelős miniszterei.
A brüsszeli egyeztetések alapján ugyanakkor nemcsak Magyarország óvatos. Egyre több tagállam véli úgy, hogy Ukrajna csatlakozási tárgyalásait nem célszerű egyszerre minden területen felgyorsítani.
Ehelyett a fokozatos, fejezetről fejezetre történő előrehaladást támogatják.
Ebbe a táborba tartozik Lengyelország is. Varsó ugyan támogatja Ukrajna európai integrációját, de a jelenlegi álláspont szerint célszerűbbnek tartja, hogy a tárgyalási fejezeteket egymás után nyissák meg, ne pedig egyszerre.
Korrupciós botrány söpörte el: nyolc hónapig bírta az EU-tagjelölt miniszterelnöke, ennyi volt, Zelenszkij leshet
Van egy EU-tagjelölt, amelynek elnökét nem rendíti meg, hogy ellopják a támogatásokat és kiderül: Ukrajnáról van szó. Korrupciós botrány közepette derült ki, hogy az ukránokkal párban emlegetett másik EU-tagjelölt Brüsszelben ünnepelt elnöke is mozdíthatatlannak tűnik, az ügyben azonban nem is érintett miniszterelnök bejelentette lemondását. Bizarr egybeesés.