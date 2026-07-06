Ennyi volt, megtört az ellenállás: Magyarország mégis engedett Ukrajnának, feloldotta az utolsó vétót – de Zelenszkij többet akar

Fordulat történt Ukrajna európai uniós csatlakozási folyamatában: Magyarország hozzájárult ahhoz, hogy meginduljon a hatodik tárgyalási fejezet előkészítése. A teljes áttörés azonban elmaradt, mert Budapest továbbra is blokkolja a fennmaradó négy fejezet megnyitását.

Magyarország enyhített korábbi álláspontján, és zöld utat adott a következő uniós csatlakozási fejezet előkészítésének Ukrajna és Moldova számára / Fotó: Magyar Péter / Facebook

Részleges áttörés történt Ukrajna európai uniós csatlakozási tárgyalásaiban, amelyek az elmúlt időszakban Magyarország ellenállása miatt megrekedtek. Az RMF24 értesülései szerint ugyanis Budapest beleegyezett abba, hogy hivatalos levelet küldjenek Ukrajnának és Moldovának, ezzel elindítva a hatodik tárgyalási fejezet megnyitásához szükséges eljárást.

Ez az első alkalom, hogy Magyarország felold egy olyan akadályt, amelyet még június 23-án állított a csatlakozási folyamat elé.

Akkor Budapest megtagadta a szükséges hivatalos levelek kiküldését, így a tárgyalások következő szakasza nem indulhatott el.

A mostani döntés ugyanakkor nem jelenti azt, hogy megszűnt volna a magyar vétó. Információk szerint Magyarország továbbra sem hajlandó elindítani a fennmaradó négy tárgyalási fejezet megnyitásának folyamatát, vagyis csak egyetlen területen történt előrelépés.

Ez egyben azt is jelenti, hogy nem teljesülhet az a cél, amelyet Volodimir Zelenszkij ukrán elnök tűzött ki. Az ukrán vezetés azt szerette volna, hogy még július folyamán mind az öt hátralévő tárgyalási fejezet megnyíljon. Erre jelen állás szerint nincs lehetőség.

A most előkészítés alatt álló, hatodik tárgyalási fejezet az Európai Unió közös kül- és biztonságpolitikáját, a kereskedelempolitikát, valamint a harmadik országokkal fenntartott kapcsolatokat érinti. Ezek a területek kulcsfontosságúak az uniós tagság szempontjából, ugyanakkor politikailag is érzékeny kérdések.

Az uniós csatlakozás így sem kapott szabad utat

Fontos ugyanakkor, hogy a hivatalos levél kiküldése még nem jelenti magának a tárgyalási fejezetnek a megnyitását. Ez csupán az első lépés a folyamatban. A következő szakaszban Ukrajnának és Moldovának ismertetnie kell saját álláspontját, ezt követően pedig az Európai Bizottság elkészíti a közös tárgyalási álláspont tervezetét.