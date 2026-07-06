Ukrán rekord, orosz döbbenet: ilyen csapást még sosem mértek Zelenszkijék Putyinékra – videón a gigantikus olajfinomító elpusztítása

Az ukrán Különleges Műveleti Erők (SSO) beszámolója szerint Kijev sikeres dróntámadást hajtott végre Oroszország egyik legnagyobb olajfinomítója ellen.

Az omszki olajfinomító elleni hadművelethez használt drón / Fotó: AFP

A csapásokban megsérült omszki olajfinomító mintegy 2500-2700 kilométerre fekszik a legközelebbi, ukrán fennhatóság alatt álló területtől, ezért a műveletet olyan modernizált FP-1 típusú drónokkal hajtották végre, amelyeket kifejezetten hosszú távú bevetésekre terveztek. Az ukrán jelentés szerint ezen alkalommal a pilóta nélküli eszközök 3000 kilométert repültek.

A olajfinomító elleni csapásról

Az SSO csapást mért Oroszország legnagyobb és elérhetetlennek tartott omszki olajfinomítójára. Ez volt az első támadás, amely ezt a létesítményt érte − olvasható a különleges erők nyilatkozatában.

Kijev szerint a támadás a háború legnagyobb mélységi csapása volt. Az SSO közlése értelmében a drónok a finomító kritikus fontosságú berendezéseit rongálták meg, köztük az ELOU–AVT–11 jelzésű kőolaj-feldolgozó (elektrosótalanító és atmoszférikus-vákuumdesztillációs) egységet.

A légvédelmi erők egy pilóta nélküli légijárművekkel végrehajtott támadást vernek vissza. Több drón elérte Omszk északi ipari központját

− írta Vitalij Hocsenko, az Omszki terület kormányzója, majd hozzátette, hogy a katasztrófavédelem mindent megtesz a károk enyhítése érdekében.

Helyi források mindeközben arról számoltak be, hogy egy Szu-57-es típusú vadászgép igyekezett elfogni a drónokat a város feletti légtérben, azonban egy kivételével mindegyik eszköz célba talált.

Az omszki finomítóról

Az omszki olajfinomító a Gazprom Nyefty tulajdonában áll, és több mint 3300 embert foglalkoztat. A 2025-ben lezárult korszerűsítési program után orosz források szerint az üzem 100 százalékos kapacitáson működött. A létesítmény 2024-ben több mint 50 féle kőolajipari terméket állított elő, amelyek mind megfeleltek az Euro 5-ös üzemanyag-szabványnak.

A finomító az üzemanyag mellett benzolt, paraxilolt, ortoxilolt, kenőanyagokat, motor- és ipari olajokat, technikai korom előállításához használt alapanyagot, valamint más speciális kőolajipari termékeket is gyárt.

Az omszki olajfinomító éves feldolgozási kapacitása megközelítőleg 22 millió tonna, míg Oroszország 2025-ben becslések szerint 330 millió tonna olajat dolgozott fel, tehát Omszk az országos kapacitás nagyjából 6,7 százalékát adja.

A támadáshoz használt drónokról

Ukrán elemzők szerint a támadást modernizált FP-1-es drónokkal hajtották végre, amelyeket kifejezetten mélységi csapásokra fejlesztettek ki. Az eszközöket a Fire Point nevű vállalat gyártja, alapváltozatának hatótávolsága nagyjából 1600 kilométer, ám a modernizált típus Volodimir Zelenszkij elnök szerint képes akár 3000 kilométert is megtenni.

Hivatalos információk alapján a robbanófej mérete 50-60 kilogramm, ám egyes katonai források már 120 kilogrammos változatról is beszámoltak.

A meghajtásról egy kéthengeres, belső égésű motor gondoskodik, míg a drón indítása rámpáról, szilárd hajtóanyagú gyorsítófokozat segítségével történik. A pilóta nélküli eszközök navigációja GPS-alapú, áruk egységenként nagyjából 55 ezer dollár (körülbelül 17 millió forint).