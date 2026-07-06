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dróntámadás
olajfinomító
Ukrajna
Oroszország

Ukrán rekord, orosz döbbenet: ilyen csapást még sosem mértek Zelenszkijék Putyinékra – videón a gigantikus olajfinomító elpusztítása

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Folytatódnak a mélységi dróncsapások. Kijev hetek óta nyomás alatt tartja az orosz olajinfrastruktúrát. A helyzet annyira súlyos, hogy Moszkva üzemanyag-ellátási problémákkal küzd és most ismét egy stratégiailag kiemelten fontos objektumban keletkeztek károk. Ez a hadművelet eddigi legmélyebb Ukrán csapása volt.
Nagy Krisztián
2026.07.06, 21:38

Az ukrán Különleges Műveleti Erők (SSO) beszámolója szerint Kijev sikeres dróntámadást hajtott végre Oroszország egyik legnagyobb olajfinomítója ellen.

Az omszki olajfinomító elleni hadművelethez használt drón
Az omszki olajfinomító elleni hadművelethez használt drón / Fotó: AFP

A csapásokban megsérült omszki olajfinomító mintegy 2500-2700 kilométerre fekszik a legközelebbi, ukrán fennhatóság alatt álló területtől, ezért a műveletet olyan modernizált FP-1 típusú drónokkal hajtották végre, amelyeket kifejezetten hosszú távú bevetésekre terveztek. Az ukrán jelentés szerint ezen alkalommal a pilóta nélküli eszközök 3000 kilométert repültek.

A olajfinomító elleni csapásról

Az SSO csapást mért Oroszország legnagyobb és elérhetetlennek tartott omszki olajfinomítójára. Ez volt az első támadás, amely ezt a létesítményt érte − olvasható a különleges erők nyilatkozatában.

Kijev szerint a támadás a háború legnagyobb mélységi csapása volt. Az SSO közlése értelmében a drónok a finomító kritikus fontosságú berendezéseit rongálták meg, köztük az ELOU–AVT–11 jelzésű kőolaj-feldolgozó (elektrosótalanító és atmoszférikus-vákuumdesztillációs) egységet.

A légvédelmi erők egy pilóta nélküli légijárművekkel végrehajtott támadást vernek vissza. Több drón elérte Omszk északi ipari központját

írta Vitalij Hocsenko, az Omszki terület kormányzója, majd hozzátette, hogy a katasztrófavédelem mindent megtesz a károk enyhítése érdekében.

Helyi források mindeközben arról számoltak be, hogy egy Szu-57-es típusú vadászgép igyekezett elfogni a drónokat a város feletti légtérben, azonban egy kivételével mindegyik eszköz célba talált.

Az omszki finomítóról

Az omszki olajfinomító a Gazprom Nyefty tulajdonában áll, és több mint 3300 embert foglalkoztat. A 2025-ben lezárult korszerűsítési program után orosz források szerint az üzem 100 százalékos kapacitáson működött. A létesítmény 2024-ben több mint 50 féle kőolajipari terméket állított elő, amelyek mind megfeleltek az Euro 5-ös üzemanyag-szabványnak.

A finomító az üzemanyag mellett benzolt, paraxilolt, ortoxilolt, kenőanyagokat, motor- és ipari olajokat, technikai korom előállításához használt alapanyagot, valamint más speciális kőolajipari termékeket is gyárt.

Az omszki olajfinomító éves feldolgozási kapacitása megközelítőleg 22 millió tonna, míg Oroszország 2025-ben becslések szerint 330 millió tonna olajat dolgozott fel, tehát Omszk az országos kapacitás nagyjából 6,7 százalékát adja.

A támadáshoz használt drónokról

Ukrán elemzők szerint a támadást modernizált FP-1-es drónokkal hajtották végre, amelyeket kifejezetten mélységi csapásokra fejlesztettek ki. Az eszközöket a Fire Point nevű vállalat gyártja, alapváltozatának hatótávolsága nagyjából 1600 kilométer, ám a modernizált típus Volodimir Zelenszkij elnök szerint képes akár 3000 kilométert is megtenni.

Hivatalos információk alapján a robbanófej mérete 50-60 kilogramm, ám egyes katonai források már 120 kilogrammos változatról is beszámoltak.

A meghajtásról egy kéthengeres, belső égésű motor gondoskodik, míg a drón indítása rámpáról, szilárd hajtóanyagú gyorsítófokozat segítségével történik. A pilóta nélküli eszközök navigációja GPS-alapú, áruk egységenként nagyjából 55 ezer dollár (körülbelül 17 millió forint).

Bajban lehet az orosz gazdaság

Az orosz energiainfrastruktúra elleni támadások gyakorlatilag a háború kitörése óta folynak, azonban az elmúlt időszakban Kijev kifejezetten az olajfinomítókat vette célba, aminek következtében Moszkva egyre nagyobb kihívásokkal kerül szembe. A helyzet annyira súlyos, hogy a kormány kénytelen volt leállítani a külföldre irányuló üzemanyagexportot, valamint néhány régióban mennyiségi korlátozást vezetett be. Ennek következtében az autósok térképeket készítenek, amelyeken megjelölik, hogy melyik töltőállomáson van még üzemanyag és hol a legrövidebb a várakozási idő.

Akkora a feszültség, hogy több olyan felvétel is kering az interneten, amelyeken autósok sorban állás közben verekednek össze

− számolt be a Reuters.

Mindeközben az orosz fogyasztók attól tartanak, hogy mivel a gazdák nehezen tudják megfizetni a betakarításhoz szükséges üzemanyagot, illetve a szállítmányozási költségek is emelkednek, ezért az élelmiszerárak hamarosan elszabadulhatnak:

Ijesztő, hogy mennyibe kerülnek majd az élelmiszerek. Minden szállítás közúton történik

− írta egy kommentelő egy korlátozásokról szóló cikk alatt.

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