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Fejtörést okoz idén a bombaerős forint – fogcsikorgatva gyarapodik a magyarok kedvelt befektetése

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Két hónap lassú lecsorgást követően a tavasz végére magukra találtak a hazai befektetési alapok. A népszerű befektetés számára kihívást jelentett az erős forint, de így is vagyoncsúccsal fordulhattak rá a nyárra az alapkezelők.
K. T.
2026.07.07, 07:16

Fél százalékos emelkedéssel zárták a tavaszt a hazai befektetési alapok, melyek az amerikai-iráni háború okozta két ínségesebb hónapot követően álltak ismét emelkedő pályára a Magyar Nemzeti Bank (MNB) friss adatai alapján.

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Új rekrdot döntött a hazai befektetési alapok vagyona, az erős forint tompította a bővülést / Fotó: Shutterstock

A szektor vagyona 137 milliárd forinttal gyarapodott, a nyárra így új csúccsal, 27 474 milliárd forinttal fordulhattak rá az alapkezelők.

Az utóbbi években látott több százmilliárdos havi bővülésnél jóval visszafogottabb teljesítmény részben a forint erősödésének tudható be, amely jókora ellenszélként fékezte a portfóliók növekedést.

Nagy szeletet harap ki a népszerű befektetésből az erős forint

Májusban 3,2 százalékkal értékelődött fel a hazai fizetőeszköz az euróval szemben, a devizapiaci változások 181 milliárd forinttal csökkentették a forintban kifejezett eszközértéket.

A befektetők és az alapkezelők ezúttal is kitettek magukért. A friss, 174 milliárd forintnyi beérkező megtakarítás illeszkedik a korábbi trendekbe, miközben a piaci hozamok is kifejezetten bőkezűek voltak, 144 milliárd forinttal emelve az összvagyont.

A májusi tőkepiaci fellendülésből a részvényalapok profitáltak a legtöbbet, a kategória 66 milliárd forintos árfolyam-emelkedéshez segítette a tőzsdei rali, miközben az ügyfelek 56 milliárd forintot helyeztek el ilyen termékekben. A devizahatás itt is némileg visszafogta a teljesítményt, a kategória vagyona ezzel együtt négy százalékkal ugrott meg.

Befagytak a kötvények, a pénpiacról menekültek az ügyfelek

A legnagyobb vagyonnal rendelkező kötvényalapok befagytak késő tavasszal. A terméktípus összességében stagnált, mivel az átárazódás hatását teljesen kioltotta a 17 milliárdos visszaváltás és a devizaárfolyamok okozta, közel 50 milliárdos erózió.

Kisebb mozgások jellemezték az 5000 milliárd feletti vagyon útját egyengető ingatlanalapokat, valamint a kockázati és magántőkealapokat is.

Előbbinél a csekély felértékelődés és a 18 milliárd forintos tőkebeáramlást is meghaladó mértékű veszteséget okozott a forinterősödés, 0,3 százalékkal apasztva a kezelt vagyont. Utóbbiaknál hasonló mértékű bővülést eredményezett a mélyen leforduló piaci hozamokat felülmúló, 90 milliárd forintos pénzbeáramlás.

A vegyes alapok két százalékos bővüléséhez az árfolyamok emelkedése és a beérkező friss tőke is érdemben járult hozzá, amit a devizapiaci hullámok is csak kissé tompítottak.

A garantált alapok vagyona nem változott érdemben, ahogy a felértékelődés, devizahatás és a beérkező friss megtakarítás is csekély mértékű volt.

Az árupiaci termékekbe fektető portfóliók három százalékkal zsugorodtak, mivel új ügyfélpénz lényegében nem érkezett ezekbe a termékekbe, az árfolyamok pedig lefelé vették az irányt májusban.

A hónap legnagyobb vesztesei a pénzpiaci alapok voltak, melyekből 31 milliárd forintot vettek vissza az ügyfelek, miközben érdemi hozamokat nem tudott felmutatni a terméktípus.

 

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