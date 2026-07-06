Hivatalos: új csomagküldő óriáscég született Magyarországon, változik a feladás és a fizetés – erre készüljenek az ügyfelek
Az integráció legösszetetteb folyamata ezzel lezárult, a korábbi Packeta Z-BOX automaták Foxpost Z-BOX néven működnek tovább. A vállalat hálózata az egyesítés után mintegy 3800 csomagautomatából és 1350 átvevőhelyből áll, de Radeczky Zoltán, a Foxpost ügyvezetője arra hívta fel a figyelmet, hogy a munka ezzel nem ért véget.
Új csomagküldő alkalmazás érkezett, a rendszert pedig finomhangolják
Az integrációval egy időben elkészült a Foxpost új mobilalkalmazása, amely a vállalat teljes csomagautomata-hálózatát egyetlen felületen kezeli. Az alkalmazásban a felhasználók csomagot adhatnak fel és vehetnek át, nyomon követhetik küldeményeiket, valamint intézhetik az utánvétes fizetéseket is.
Az új alkalmazás iOS és Android operációs rendszereken is működik,
korábbi Packeta-felhasználóknak pedig nem kell újra regisztrálniuk,
régi felhasználói adataikkal tudnak bejelentkezni. A belépést követően a csomagelőzmények és a folyamatban lévő küldemények automatikusan megjelennek. Az új applikáció bevezetését többhetes tesztidőszak előzte meg, azonban a vállalat folyamatos frissítésekkel és javításokkal érkezik majd.
A következő hónapokban a rendszer finomhangolásán, a szolgáltatások további fejlesztésén és a fennmaradó integrációs feladatok lezárásán lesz a hangsúly
− mondta Radeczky Zoltán.
Változik a csomagfeladás és a fizetés
Az integráció a csomagfeladás folyamatát is érinti. A legfontosabb változás, hogy a regisztrált felhasználók ezentúl a csomag létrehozásakor, a SimplePay rendszerén keresztül tudják kifizetni a feladási díjat.
Ez nem jelent újdonságot azoknak, akik korábban Packeta Z-BOX automatát használtak, a Foxpost ügyfelei számára azonban változást hoz. Korábban ugyanis
az A-BOX automatáknál a feladási díjat a helyszínen, bankkártyával is ki lehetett fizetni, azonban ez a lehetőség a jövőben csak a regisztráció nélküli csomagfeladás esetén elérhető.
Az egységesítésre a két hálózat működésének összehangolása miatt volt szükség:
Tudjuk, hogy ez a korábbi Foxpost-felhasználók számára megszokást igénylő változás. Az egységes működés ugyanakkor elengedhetetlen ahhoz, hogy a teljes hálózatot egy rendszerként hatékonyan üzemeltessük és fejlesszük, ezáltal pedig a szolgáltatás minősége folyamatosan javuljon
– fogalmazott Radeczky Zoltán.
Nagy nyomás alatt kellett átállni
Az integráció utolsó szakasza nem volt zökkenőmentes. A folyamatot eredetileg a nyári, alacsonyabb forgalmú időszakra tervezték, ugyanakkor a vártnál lényegesen nagyobb csomagmennyiség nehezítette az átállást, ami megnövelte a működési problémák számát. A vállalat szerint a kiugró forgalom egyik oka, hogy a július 1-jén életbe lépett új uniós vámintézkedések előtt jelentősen emelkedett a Kínából érkező rendelések száma.
A Foxpost közölte, hogy számos intézkedést vezetett be a helyzet stabilizálása érdekében, és folyamatosan emelt kapacitással dolgozik a fennmaradó problémák megszüntetésén. A vállalat szerint egyre kevesebb a fennakadás és a szolgáltatás teljesítménye folyamatosan javul.