Hivatalos: új csomagküldő óriáscég született Magyarországon, változik a feladás és a fizetés – erre készüljenek az ügyfelek

Az integráció legösszetetteb folyamata ezzel lezárult, a korábbi Packeta Z-BOX automaták Foxpost Z-BOX néven működnek tovább. A vállalat hálózata az egyesítés után mintegy 3800 csomagautomatából és 1350 átvevőhelyből áll, de Radeczky Zoltán, a Foxpost ügyvezetője arra hívta fel a figyelmet, hogy a munka ezzel nem ért véget.

Létrejött Magyarország legnagyobb csomagautomata-hálózata / Fotó: csikiphoto

Új csomagküldő alkalmazás érkezett, a rendszert pedig finomhangolják

Az integrációval egy időben elkészült a Foxpost új mobilalkalmazása, amely a vállalat teljes csomagautomata-hálózatát egyetlen felületen kezeli. Az alkalmazásban a felhasználók csomagot adhatnak fel és vehetnek át, nyomon követhetik küldeményeiket, valamint intézhetik az utánvétes fizetéseket is.

Az új alkalmazás iOS és Android operációs rendszereken is működik,

korábbi Packeta-felhasználóknak pedig nem kell újra regisztrálniuk,

régi felhasználói adataikkal tudnak bejelentkezni. A belépést követően a csomagelőzmények és a folyamatban lévő küldemények automatikusan megjelennek. Az új applikáció bevezetését többhetes tesztidőszak előzte meg, azonban a vállalat folyamatos frissítésekkel és javításokkal érkezik majd.

A következő hónapokban a rendszer finomhangolásán, a szolgáltatások további fejlesztésén és a fennmaradó integrációs feladatok lezárásán lesz a hangsúly

− mondta Radeczky Zoltán.

Változik a csomagfeladás és a fizetés

Az integráció a csomagfeladás folyamatát is érinti. A legfontosabb változás, hogy a regisztrált felhasználók ezentúl a csomag létrehozásakor, a SimplePay rendszerén keresztül tudják kifizetni a feladási díjat.

Ez nem jelent újdonságot azoknak, akik korábban Packeta Z-BOX automatát használtak, a Foxpost ügyfelei számára azonban változást hoz. Korábban ugyanis

az A-BOX automatáknál a feladási díjat a helyszínen, bankkártyával is ki lehetett fizetni, azonban ez a lehetőség a jövőben csak a regisztráció nélküli csomagfeladás esetén elérhető.

Az egységesítésre a két hálózat működésének összehangolása miatt volt szükség:

Tudjuk, hogy ez a korábbi Foxpost-felhasználók számára megszokást igénylő változás. Az egységes működés ugyanakkor elengedhetetlen ahhoz, hogy a teljes hálózatot egy rendszerként hatékonyan üzemeltessük és fejlesszük, ezáltal pedig a szolgáltatás minősége folyamatosan javuljon

– fogalmazott Radeczky Zoltán.