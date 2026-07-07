Világvége hangulatú Facebook videóval jelentkezett egy hete a miniszterelnök. Magyar Péter a három napos kihelyezett informális kormányülés után tartott első megnyilvánulásában egészen drámai képet festett magyar költségvetésről, amivel egy újabb indokot talált, hogyan rúgjon bele az előző kabinetbe.

Bemutatjuk Magyar Péter nagy bűvésztrükkjét: így lesz az ígéretcunamiból megszorítás és osztogatás a költségvetésben egy füst alatt / Fotó: Balogh Zoltán

Bemutatjuk Magyar Péter nagy bűvésztrükkjét: így lesz a költségvetésben osztogatás és megszorítás egy füst alatt

Magyar Péter szerint ugyanis köszönőviszonyban sincsenek a költségvetési hiányszámok azzal, amit az Orbán-kormány korábban hivatalosan kommunikált.

A három számnak semmi köze sincs egymáshoz. A magyar embereknek 3,7 százalékos, majd 5 százalékos költségvetési hiányról hazudtak. A saját apparátusuk már 6,8 százalékos hiánnyal számol

– mondta a videóban Magyar Péter, aki rámutatott arra is, hogy a költségvetés átvilágítása után azt látják, hogy a 2026-os hiány meghaladná a 8 százalékot, ha a Tisza-kormány nem tudta volna hazahozni az uniós forrásokat, de még azokkal együtt is 7 százalék felett lehet. Az újdonsült kormányfő egyenesen Gyurcsány Ferenchez hasonlította Orbán Viktort, amiért szerinte ugyanúgy hazudott és trükközött a számokkal, mint ahogy korábban a szocialista miniszterelnök.

Bármennyire is meglepő, de a miniszterelnök egyszerre ágyazott meg a felfokozott választói elvárások hűtésének, illetve a költségvetési hiány elengedésének is. Az ugyanis aligha hihető, hogy a költségvetés számainak átfésülése után Kármán András pénzügyminiszter talál majd több száz milliárd forintot, amit a kampányban elhangzott ígéretekre költhet el tetszése szerint a kormány. A mohácsi Duna-híd építésének vagy a koncessziók felülvizsgálata ilyen próbálkozás,

de erősen kétséges, hogy ezekből hirtelen annyi forrás szabadulna fel, amit a választási ígéretek teljesítésére el tudnának költeni.

Márpedig a választások előtt Magyar Péter egyáltalán nem fukarkodott az ígéretekkel. A jóléti ellátórendszerek forrásbevonása mellett szinte minden társadalmi csoportnak kilátásba helyezett valamilyen plusz juttatást vagy adókedvezményt. A vállalások között szerepelt a zöldségek és gyümölcsök áfájának csökkentése, a 100 ezer forintos iskolakezdési támogatás, a 9 százalékos személyi jövedelemadó-kulcs bevezetése, a szociális dolgozók béremelése, a családi pótlék azonnali megduplázása, a nyugdíjasoknak járó 200 ezer forintos SZÉP-kártya, valamint az egészségügynek évente juttatandó plusz 500 milliárd forint. Ezeknek az intézkedéseknek az összesített számlája alsó hangon is megközelítheti a kétezer milliárd forintot, amelyből már az első évben is legalább 400–500 milliárd forint terhelné a költségvetést.

Ugyanakkor ezek egy részéből a miniszterelnök lényegében kifarolt a múlt héten.

Csütörtökön a kormányszóvivői tájékoztatón jelentette be, hogy augusztustól két részletben fizet az állam iskolakezdési támogatást, amit összesen 400 ezer rászoruló gyermek kaphat meg év végéig.

A bejelentés azonban sokaknak okozott csalódást, ugyanis a kampányban még 700 ezer gyerekről beszélt a kormányfő, és szó sem volt arról, hogy a második havi részletet később, és utalvány formájában kapják meg az érintettek.

Magyarországon nagyságrendileg 1,2 millió iskolás korú gyermek van, tehát harmaduknak jár majd csak a juttatás, közülük is csak azoknak a családoknak, akik rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülnek, egyszülősek, tartósan beteg vagy súlyosan fogyatékos gyermeket nevelnek, továbbá a sajátos nevelési igényű (SNI) gyermekeket nevelő családoknak.