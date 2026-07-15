Lassan szabadul a pestis szorításából, de ettől még nem lélegezhet fel a magyar sertéságazat
Jelentős járványügyi előrelépés történt a magyar sertéságazat szempontjából: a kedvező vizsgálati eredmények és az újabb fertőzések elmaradása után az állategészségügyi hatóság megszüntette a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei afrikai sertéspestis-kitörés miatt kijelölt védő-, majd megfigyelési körzetet.
A döntést azzal indokolták, hogy a június elején észlelt fertőzést sikerült lokalizálni, a vírus nem terjedt tovább a környező házisertés-állományokra. A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) a kitöréshez kapcsolódóan mintegy 700 sertésből származó mintát vizsgált meg, és valamennyi eredmény negatív lett. A körzetben található állományokat, a kontaktgazdaságokat, valamint a fertőzött teleppel kapcsolatba került vágóhidakat is ellenőrizték.
A járványügyi siker azonban egyelőre csak részben enyhíti az ágazatra nehezedő gazdasági nyomást. A magyar sertéstartók ugyanis egyszerre küzdenek az állategészségügyi kockázatokkal, a külkereskedelmi korlátozásokkal, az európai túlkínálattal és a felvásárlási árak drámai visszaesésével.
Sertéspestis: az uniós korlátozás még nem szűnt meg
A védő- és megfigyelési körzet feloldása nem jelenti automatikusan azt, hogy az érintett térség visszakapta teljes kereskedelmi szabadságát. Az Európai Unió szabályai alapján a házisertés-állományban megállapított afrikai sertéspestis (ASP) kitörés után a terület III. típusú korlátozás alatt marad, és szerepel az emiatt korlátozott uniós térségek jegyzékében.
A magyar országos főállatorvos legkorábban az előzetes fertőtlenítés befejezése és a megfigyelési körzet megszüntetése után három hónappal kezdeményezheti a korlátozás feloldását. Erre várhatóan szeptemberben kerülhet sor, a végső döntést pedig az Európai Bizottság tagállami szakértőkből álló PAFF Bizottsága hozza meg.
Ez gazdasági szempontból lényeges különbség. A belföldi járványügyi intézkedések megszüntetése megkönnyíti ugyan az állatok és termékek térségen belüli mozgatását, de az uniós besorolás fennmaradásáig a külpiaci lehetőségek továbbra is korlátozottak lehetnek.
A helyzetet tovább nehezíti, hogy több EU-n kívüli ország nem alkalmazza következetesen a regionalizáció elvét. A Nébih tájékoztatása szerint az ASP magyarországi jelenléte miatt több nem uniós ország korlátozásokat vezetett be
- a magyar élő sertéssel,
- sertéshússal,
- húskészítményekkel
- és szaporítóanyagokkal szemben.
Azok az exportbizonyítványok pedig, amelyek Magyarország teljes ASP-mentességének igazolását követelik meg, nem használhatók.
A járványügyi státusz helyreállítása ezért nem pusztán állategészségügyi kérdés, hanem közvetlen exportpiaci és jövedelmezőségi tényező.
Harminchét százalékkal zuhant a vágósertés ára
A korlátozások feloldásának különös jelentőséget ad, hogy a magyar sertéságazat az elmúlt évek egyik legsúlyosabb árpiaci válságát éli át.
Az Agrárközgazdasági intézet adatai szerint a hazai termelésű vágósertés termelői ára 2026 júniusában kilogrammonként 522 forint volt hasított meleg súlyban, áfa és szállítási költség nélkül. Ez 37,1 százalékos visszaesést jelentett az előző év azonos időszakához képest.
A júliusi adatok sem jeleztek érdemi fordulatot: a 27. héten az átlagár 518 forint körül alakult, szemben az egy évvel korábbi 828 forinttal. Az egyhetes, körülbelül egyszázalékos drágulás egyelőre inkább technikai korrekciónak tekinthető, mint tartós trendfordulónak.
Az áresés ráadásul nem magyar sajátosság. Az uniós „E” kategóriás sertések vágóhídi belépési ára júniusban kilogrammonként 1,57 euró volt, 26 százalékkal kevesebb, mint egy évvel korábban. Július elején a német szerződéses ár 1,40 euróra, a holland Vion jegyzése 1,18 euróra, a Danish Crown és a Tican ára pedig 1,11 euróra esett kilogrammonként.
A magyar ár tehát lényegében együtt mozog az európai piaccal. Emiatt a hazai szereplők mozgástere korlátozott: a belföldi kínálat csökkentése vagy egy-egy kereskedelmi megállapodás önmagában nem képes ellensúlyozni a teljes uniós piacot jellemző túlkínálatot.
Több sertéshús ment külföldre, mégis kevesebb pénz folyt be
A külkereskedelmi adatok szintén jól mutatják a válság mélységét. Magyarország 2026 első öt hónapjában 63,8 ezer tonna sertéshúst exportált, 5,4 százalékkal többet, mint az előző év azonos időszakában. Az export értéke ezzel szemben 15,6 százalékkal, 55,8 milliárd forintra esett vissza.
A magyar vállalkozások tehát nagyobb mennyiséget értékesítettek külföldön, de lényegesen alacsonyabb egységáron. Hasonló folyamat látható az importnál is: a behozott sertéshús volumene alig változott, értéke azonban több mint 18 százalékkal csökkent.
Ilyen környezetben minden elveszített vagy korlátozott exportpiac tovább növeli a nyomást a belföldi piacon. Amennyiben egy szállítmány nem vihető ki egy harmadik országba, az áru az uniós belső piacon jelenik meg, ahol már eleve túlkínálat uralkodik. Ez tovább gyengítheti a vágóhidak alkupozícióját, és közvetve újabb árcsökkentést kényszeríthet a termelőkre.
Az ASP-korlátozások feloldítása ezért leginkább úgy értelmezhető, mint egy további árromlást okozó kockázat fokozatos megszűnése. Önmagában azonban nem képes megfordítani a piaci folyamatokat.
Az olcsóbb takarmány már nem elegendő
A sertéstartók költségei közül a takarmányárak mérséklődtek. A hízósertéstáp egyes kategóriái 7,5–11,9 százalékkal voltak olcsóbbak májusban, mint egy évvel korábban. Ez azonban eltörpül a vágósertés árának közel 37 százalékos zuhanása mellett.
A gazdaságok eredményességét ráadásul nemcsak a takarmány határozza meg. Jelentős költséget jelent az energia, a munkaerő, az állategészségügyi védekezés, a finanszírozás, az istállók fenntartása és a környezetvédelmi előírások teljesítése is.
Az ASP megjelenése ezekhez további közvetlen és közvetett kiadásokat kapcsol. Szigorítani kell
- a telepi beléptetést,
- a járművek és eszközök fertőtlenítését,
- az állati eredetű anyagok kezelését,
- valamint a vadon élő állatokkal való közvetett érintkezés kizárását.
A Nébih járványügyi vizsgálata szerint valószínűsíthető, hogy a vírus a vaddisznókkal történt közvetett érintkezés révén kerülhetett be a vállaji telepre. Ez azt jelenti, hogy a veszély a mostani korlátozások megszüntetésével sem tűnik el: a vírus továbbra is jelen van a vadállományban.
Az állam támogatási lehetőségei beszűkültek
Bóna Szabolcs agrárminiszter szerint a sertéságazat válságának kiváltó okai elsősorban nemzetközi folyamatokra, köztük a túlkínálatra, a vámháborúkra, a szankciókra és a külpiaci kereslet romlására vezethetők vissza. Ezeket a magyar kormány nem tudja megszüntetni, legfeljebb a hatásaikat képes tompítani.
Az állami beavatkozás lehetőségeit ugyanakkor korlátozza a költségvetés helyzete, az uniós támogatási rendszer és a versenyjogi szabályozás. A tárca értékelése szerint a rendelkezésre álló támogatási kereteket jórészt már kihasználták. Segítséget jelenthet az állatjóléti támogatások előrehozása és a kedvezményes forgóeszköz-finanszírozás, de ezek nem képesek megoldani a teljes termékpálya szerkezeti problémáit.
A minisztérium ezért a termelők, vágóhidak, feldolgozók és kereskedők szorosabb együttműködését sürgeti. Bóna Szabolcs szerint a válság közepén kell létrehozni azt az együttműködési és érdekegyeztetési rendszert, amelynek már korábban működnie kellett volna. A feladatot ahhoz hasonlította, mintha
a repülőgépet repülés közben kellene megépíteni.
A piaci fordulathoz tehát a sertéspeszi zár feloldásánál kicsit többre lesz szükség. Az európai túlkínálat mérséklődése, az exportkereslet élénkülése, a termékpályán belüli jövedelemelosztás rendezése és a telepek versenyképességének javítása nélkül a járványügyi korlátozások feloldása is legfeljebb részleges könnyebbséget hozhat.