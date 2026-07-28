Évek óta nem féltek így a magyar gazdák: mikor erős a forint, de nincs, és tűz a nap

Egyre nehezebben tervezhető a magyar agrár- és élelmiszer-gazdaság működése: a tartós aszály mellett az export versenyképességét gyengítő forinterősödés, valamint az iráni konfliktussal összefüggő energia- és alapanyagár-emelkedés is növeli a gazdálkodók kockázatait. Az MBH Bank legfrissebb negyedéves ágazati elemzése szerint az idei év az átlagosnál gyengébb lehet, a problémák pedig már rövid távon strukturális alkalmazkodásra kényszeríthetik az ágazatot. Az ügyfelek, szakmaközi szervezetek és banki elemzők helyzetértékeléséből összeállított MBH AgrárTrend Index 2026 második negyedévének végén 31 ponton állt.

Egyre druvább az agrárválsága az MBH AgrárTrend Index adatai szerint Fotó: MBH

A mutató három hónap alatt 0,8, egy év alatt 2,7 ponttal csökkent, és tovább távolodott az egyensúlyi állapotot jelző 35 ponttól. Legutóbb 2023 második negyedévében mértek hasonlóan alacsony értéket, akkor elsősorban a magas inputköltségek és az alacsony terményárak együttes hatása miatt. Most azonban az aszály áll a romló ágazati hangulat hátterében.

Már a finanszírozásban is alkalmazkodni kell

Hollósi Dávid, az MBH Bank Agrár- és Élelmiszeripari Üzletágának ügyvezető igazgatója szerint egyszerre több oldalról érkezik nyomás a magyar termelőkre. A rendkívül száraz második negyedév rontotta a növénytermesztés kilátásait, miközben az erősebb forint egyes termékpályák exportpozícióját is gyengíti. A magas olaj- és energiaárak pedig tovább növelhetik a mezőgazdasági munkák és az alapanyagok költségét.

A lassuló infláció, a mérséklődő forintkamatok és az élénkülő fogyasztás ugyan javíthatja az általános gazdasági környezetet, az agráriumban mégis gyengébb évre lehet számítani.

A bank szerint ezért ismét felértékelődhet a likviditás biztosítása és a forgóeszköz-finanszírozás, miközben továbbra is szükség van az időjárási és piaci kockázatokat csökkentő beruházásokra.

Veszteséges lehet a gabonatermelés

A szántóföldi növénytermesztésben sok térségben már 70–120 milliméteres a csapadékhiány. A talaj felső egy méteres rétegéből az Alföldön 140–170, a Dunántúl jelentős részén pedig 110–150 milliméter nedvesség hiányzik. A magas hőmérséklet ráadásul fokozta a párolgást és felgyorsította a növények fejlődését.