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mezőgazdaság
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MBH AgrárTrend Index
MBH
gabona
sertés
agrár

Évek óta nem féltek így a magyar gazdák: mikor erős a forint, de nincs, és tűz a nap

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
A szárazság, az erős forint és az emelkedő energiaárak egyszerre rontják a magyar mezőgazdaság kilátásait. Az MBH AgrárTrend Index hároméves mélypont közelébe süllyedt, miközben több meghatározó termékpályán már az önköltséget sem fedezik az értékesítési árak.
Dénes Zoltán
2026.07.28, 14:30

Egyre nehezebben tervezhető a magyar agrár- és élelmiszer-gazdaság működése: a tartós aszály mellett az export versenyképességét gyengítő forinterősödés, valamint az iráni konfliktussal összefüggő energia- és alapanyagár-emelkedés is növeli a gazdálkodók kockázatait. Az MBH Bank legfrissebb negyedéves ágazati elemzése szerint az idei év az átlagosnál gyengébb lehet, a problémák pedig már rövid távon strukturális alkalmazkodásra kényszeríthetik az ágazatot. Az ügyfelek, szakmaközi szervezetek és banki elemzők helyzetértékeléséből összeállított MBH AgrárTrend Index 2026 második negyedévének végén 31 ponton állt. 

MBH AgrárTrend Index, mezőgazdaság, gabona, agrárválság
Egyre druvább az agrárválsága az MBH AgrárTrend Index adatai szerint Fotó: MBH

A mutató három hónap alatt 0,8, egy év alatt 2,7 ponttal csökkent, és tovább távolodott az egyensúlyi állapotot jelző 35 ponttól. Legutóbb 2023 második negyedévében mértek hasonlóan alacsony értéket, akkor elsősorban a magas inputköltségek és az alacsony terményárak együttes hatása miatt. Most azonban az aszály áll a romló ágazati hangulat hátterében.

Már a finanszírozásban is alkalmazkodni kell

Hollósi Dávid, az MBH Bank Agrár- és Élelmiszeripari Üzletágának ügyvezető igazgatója szerint egyszerre több oldalról érkezik nyomás a magyar termelőkre. A rendkívül száraz második negyedév rontotta a növénytermesztés kilátásait, miközben az erősebb forint egyes termékpályák exportpozícióját is gyengíti. A magas olaj- és energiaárak pedig tovább növelhetik a mezőgazdasági munkák és az alapanyagok költségét.

A lassuló infláció, a mérséklődő forintkamatok és az élénkülő fogyasztás ugyan javíthatja az általános gazdasági környezetet, az agráriumban mégis gyengébb évre lehet számítani.

 A bank szerint ezért ismét felértékelődhet a likviditás biztosítása és a forgóeszköz-finanszírozás, miközben továbbra is szükség van az időjárási és piaci kockázatokat csökkentő beruházásokra.

Veszteséges lehet a gabonatermelés

A szántóföldi növénytermesztésben sok térségben már 70–120 milliméteres a csapadékhiány. A talaj felső egy méteres rétegéből az Alföldön 140–170, a Dunántúl jelentős részén pedig 110–150 milliméter nedvesség hiányzik. A magas hőmérséklet ráadásul fokozta a párolgást és felgyorsította a növények fejlődését.

A búza országos termésátlaga hektáronként 4–5 tonna között alakulhat, miközben kedvező körülmények között 5,5–6 tonnás hozam lenne elérhető. A repce átlagtermése hozzávetőleg 2,5 tonna lett, az árpa 4,3–4,5 tonnás eredménye pedig a rendkívül aszályos 2022-es év számait idézi.

A jövedelmezőséget különösen veszélyezteti, hogy a jelenlegi árak mellett intenzív búzatermesztésben 5,5–6 tonna, extenzív technológia alkalmazásakor pedig 4–4,5 tonna körüli hektáronkénti hozam szükséges a költségek fedezéséhez. Számos gazdaság így legfeljebb a fedezeti pont közelébe kerülhet, miközben több térségből minőségi problémákról is érkeztek jelzések.

Az augusztusi csapadék döntő lehet, különösen a kukorica számára. Ha a még elfogadható állapotban lévő táblák időben kapnak esőt, elkerülhető lehet a 2022-es negatív rekord. A likviditási helyzettől függően ugyanakkor több termelő kivárhat az értékesítéssel, és a világpiaci árak további emelkedésére számíthat.

Önköltség alatt adják a tejet és a sertést

Az AgrárTrend Index rangsorának végén

  • a gyümölcs-, 
  • a sertés- 
  • és a kukorica-termékpálya áll. 

Az állattenyésztésben a legsúlyosabb jövedelmezőségi gondok a tej- és a sertéspiacon jelentkeznek.

A nyerstej termelői ára szerződéstől függően literenként 130–140 forint között mozog, amelyet csak nagyon kevés gazdaság képes nyereségesen előállítani. Az uniós spotpiaci árak azonban már emelkedést jeleznek, ezért elképzelhető, hogy a magyar termelői árak elérték mélypontjukat. Az MBH szakértői szerint a teljes éves átlagár 150–155 forint között alakulhat, ami a hatékonyabb telepeknek már némi jövedelmet biztosíthat, de sok gazdaságban továbbra is csak a támogatásokkal együtt lehet pozitív az eredmény.

A sertéspiacon a hízóár kilogrammonként 1,4 euró körüli mélypontra esett. Az európai túlkínálat, a hazai állomány növekedése és az erős forint miatt ez szinte minden esetben önköltség alatti értékesítést jelent. Némi reményt adhat a hizlalóknak, hogy csökkentek a malacárak, így a most beállított állatokon már keletkezhet jövedelem.

Az öntözés mutatja a kiutat

A legstabilabb helyzetben továbbra is a baromfi- és a tojáságazat van, míg a növénytermesztési területek közül a zöldségágazat közelíti meg leginkább az egyensúlyi szintet. Ezekben a szektorokban az öntözés, illetve az üvegházi termesztés kiszámíthatóbb termelési környezetet teremt, és mérsékli az időjárási kockázatokat.

A csemegekukorica és a zöldborsó vetésterülete ugyan csökkent, de az öntözött állományoknál továbbra is magas a termésbiztonság. A hajtatott zöldségek jövedelmezőségét ugyanakkor az európai és a magyar piacon is rendkívül alacsony árak rontják.

A gyümölcságazatban a tavaszi fagy okozott jelentős veszteségeket. A legfontosabb hazai gyümölcsnek számító alma különösen súlyos károkat szenvedett Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében, de a kiesés pontos nagysága csak a harmadik negyedévben válhat ismertté.

A húsmarhaágazat helyzetét az erős európai kereslet és a kedvező exportárak stabilizálják, ám a kiszáradó legelők, az alacsony gyephozam, valamint a drága és nehezen beszerezhető szálastakarmány itt is komoly kockázatot jelent.

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