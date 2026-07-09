Újabb EU- és NATO-tagország mondta meg Ukrajnának: elfogyott a fegyvere, többé nem ad katonai segélyt a háborúhoz – "Nincs már semmink se, nincs mit felajánlanunk"

Bulgária kimerítette lehetőségeit az Ukrajnának nyújtott közvetlen katonai támogatás terén, ezért további fegyvereket és lőszereket már nem tud átadni – jelentette ki Rumen Radev bolgár miniszterelnök a NATO-csúcstalálkozó margóján újságíróknak – írja a ctrana.one.

Bulgária kimerítette lehetőségeit az Ukrajnának nyújtott közvetlen katonai támogatás terén/Fotó: ivkovmark

Bulgária eddig több segélycsomagot is biztosított

Radev elmondta, hogy Bulgária eddig 13 katonai segélycsomagot biztosított Ukrajnának, és a hadsereg készleteiből már nincs olyan fegyverzet vagy lőszer, amelyet átadhatnának Kijevnek. Hozzátette ugyanakkor, hogy országa továbbra is támogatást nyújthat az ukrán haditechnikai eszközök javításával és helyreállításával.

A bolgár kormányfő kiemelte, hogy a korábbi kabinetek pénzügyi, humanitárius, egészségügyi és katonai segítséget is nyújtottak Ukrajnának, ugyanakkor bírálta őket amiatt, hogy szerinte nem fordítottak kellő figyelmet a bolgár gazdaság fejlesztésére és az állami költségvetés megerősítésére.

Andrej Babiš cseh miniszterelnök korábban közölte:

Csehország nem vesz részt a NATO idei, 70 milliárd eurós ukrajnai támogatási kezdeményezésében, illetve a jövő évre tervezett hasonló összegű programban sem, ugyanakkor nem kívánja megakadályozni a finanszírozás jóváhagyását.

Nem Bulgária az első és egyetlen

Hollandia már nem tud további közvetlen katonai segítséget nyújtani Ukrajnának – jelentette ki Dilan Yeşilgöz-Zegerius holland védelmi miniszter. A tárcavezető a hétfőn kezdődött ankarai NATO-csúcson adott interjúban ugyanakkor arról beszélt, hogy más országokat arra fog ösztönözni, hogy segítsék Kijevet.

„Már nincs több mozgásterünk, mert nagyon sokat tettünk” – fogalmazott az újabb Patriot légvédelmi rendszerekre vonatkozó ukrán kérések kapcsán. Dilan Yeşilgöz-Zegerius ezzel összefüggésben leszögezte: Hollandia a határainál tart már.

Négy évvel a háború kezdete után Ukrajna légvédelmi készletei egyre fogyatkoznak, ráadásul továbbra is nehézséget jelent számára az orosz ballisztikus rakéták elfogása. Éppen ezért

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a héten, a NATO ankarai csúcstalálkozója előtt arra kérte a szövetségeseket, hogy készleteikből biztosítsanak további elfogórakétákat.

Hollandia eddig

9,1 milliárd eurót fordított Ukrajna katonai támogatására,

további 11,6 milliárd euró értékű kiadásokat pedig előirányzott.

Az ország egymilliárd euróval járul hozzá a PURL programhoz is, amelynek keretében európai szövetségesek amerikai gyártású fegyvereket finanszíroznak Ukrajna számára.