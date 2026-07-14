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Itt az első áruforgalmi adat az EU-s sarcról: ekkorát ütött a július 1-től éles „temuvám” a légi áruszállításon – a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér vastagon érintett

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Közzétette jelentését a holland Rotate Group, a légiáruszállítás iparágának tanácsadó és elemzőcége. A vállalat a friss jelentésben azt vizsgálta, hogyan hatott az EU által július 1-jétől hatályba léptetett, 3 eurós termékcsoportonkénti vám a Kínából, illetve Hongkongból cargo szállítmányként érkező áruforgalomra. Az értékelés szerint az eredméy magáért beszél: a 3 eurós vám alaposan odacsapott a légi cargo forgalomnak.
Juhász Péter
2026.07.14, 17:40

Jelentősen visszaesett a Kína és Európa közötti légi teherszállítási kapacitás azt követően, hogy július 1-jén életbe léptek az Európai Unió új, e-kereskedelmi importot érintő vámintézkedései a 150 eurónál kisebb értékű csomagokra. A holland Rotate Group élő kapacitási adatai szerint a közvetlen kínai és hongkongi teherszállító járatok kapacitása az első 48 órában 19 százalékkal csökkent, miközben a legnagyobb visszaesést az e-kereskedelmi csomagok európai belépési pontjaiként ismert repülőterek szenvedték el. Az Ázsia és Európa közötti cargo kapacitás 8 százalékkal csökkent a július 2-től 8-ig terjedő időszakban.

cargo, illusztráció
Cargo-érintettség: egy friss jelentésből kiderül, hogy mennyivel csökkent a légi áruszállítás volumene a július 1-jén hatályba lépett 3 eurós vám miatt az EU irányába (illusztráció)
Fotó: Unsplash

Cargo-lefordulás:

A Rotate stratégiai tanácsadói, Carmen Gómez Mena és María Faro elemzése alapján a vámintézkedések hatása repülőterenként jelentősen eltér. 

A budapesti Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér, Madrid és Liège voltak azok az európai e-kereskedelmi csomópontok, ahol a legnagyobb kapacitáscsökkenést regisztrálták.

Az összesített adatok szerint:

  • a Kína és Hongkong, illetve Európa közötti közvetlen teherszállító kapacitás 19 százalékkal esett vissza az előző héthez képest;
  • a legnagyobb csökkenés az e-kereskedelmi központoknak számító repülőtereken jelentkezett, köztük Budapesten és Milánó Malpensán;
  • az induló repülőterek közül Hongkong szenvedte el a legnagyobb visszaesést, ahol a kapacitás 47 százalékkal zuhant, de jelentős csökkenést mértek a kínai Ürümcsiben és Nankingban is.

„Ahogy véget ér az első teljes hét, amelyben az EU e-kereskedelmi importvámajai érvényben voltak, a hatásuk egyre is egyértelműbbé válik: adatink azt mutatják, hogy az Ázsia és Európa közötti releváns teherfuvarozási kapacitás 8 százalékkal csökkent ezekben a napokban” - összegezte LinkedIn oldalán Tim van Leeuwen, a Rotate alelnöke.

A Rotate adatai alapján a július 1-jei vámbevezetést követően a Hongkongból induló kapacitás 47 százalékkal esett vissza, míg az európai oldalon a budapesti repülőtér esetében 44-45 százalékos, Liège-ben pedig 27 százalékos forgalomcsökkenést mértek, elsősorban a kínai e-kereskedelmi áruszállítás visszaesése miatt.

Mérhető volt a forgalom visszaesése, de ez egy tendencia folytatása is lehet

A BudFlyer légiközlekedési blog közösségi oldalán mutatta be az adatok egy részét, kitérve arra, hogy a vámintézkedések első teljes hetében, vagyis a július 2. és 8. között az Ázsia és Európa közötti teljes légi áruszállítási kapacitás 8 százalékis elmaradása a június 18-24. közötti időszakhoz képest mért érték.

Frederic Horst, a Trade and Transport Group ügyvezető igazgatója ugyanakkor arra hívta fel a figyelmet tágabb kontextusba helyezve a Rotate adaait, hogy a légi áruforgalom volumene már az elmúlt hat hónapban is folyamatosan csökkent. Ez szerinte arra utalhat, hogy nem csak a kereslet mérséklődött, hanem az ellátási láncok átrendeződése már 2025 végén, az uniós intézkedések bejelentésekor megkezdődött. A Rotate is óvatosságra int a következtetések levonásával kapcsolatban. A társaság szerint a kapacitáscsökkenés már jól látható, de az e-kereskedelmi kereslet júliusi alakulását csak a később rendelkezésre álló forgalmi adatok alapján lehet majd pontosan értékelni.

Tim van Leeuwen pedig arra is emlékeztetett, hogy Franciaország és Olaszország már az év elején saját, 2 eurós kezelési díjat vezetett be az alacsony értékű e-kereskedelmi küldeményekre, még az egységes uniós szabályozás előtt.

 Ennek hatására számos e-kereskedelmi platform más európai belépési pontokra irányította át szállítmányait, így a cargoforgalom részben a milánói Malpensa repülőtérről Budapestre helyeződött át a többletköltségek elkerülése érdekében.

A szakember szerint ezt jól tükrözik a korábbi kapacitási adatok is: májusban a Kína és Franciaország közötti teherszállító kapacitás 25 százalékkal, míg a Kína és Olaszország közötti 42 százalékkal csökkent, miközben Európa más részein nőtt a kapacitás, ami arra utal, hogy a légitársaságok már akkor is alternatív célállomásokra irányították járataikat. A július 1-től hatályos 3 eurós vám első napokban látott forgalomcsökkentő hatását ezzel a korábbi forgalomátirányítással együtt kell értelmezni.

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