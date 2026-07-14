Itt az első áruforgalmi adat az EU-s sarcról: ekkorát ütött a július 1-től éles „temuvám” a légi áruszállításon – a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér vastagon érintett

Jelentősen visszaesett a Kína és Európa közötti légi teherszállítási kapacitás azt követően, hogy július 1-jén életbe léptek az Európai Unió új, e-kereskedelmi importot érintő vámintézkedései a 150 eurónál kisebb értékű csomagokra. A holland Rotate Group élő kapacitási adatai szerint a közvetlen kínai és hongkongi teherszállító járatok kapacitása az első 48 órában 19 százalékkal csökkent, miközben a legnagyobb visszaesést az e-kereskedelmi csomagok európai belépési pontjaiként ismert repülőterek szenvedték el. Az Ázsia és Európa közötti cargo kapacitás 8 százalékkal csökkent a július 2-től 8-ig terjedő időszakban.

Cargo-érintettség: egy friss jelentésből kiderül, hogy mennyivel csökkent a légi áruszállítás volumene a július 1-jén hatályba lépett 3 eurós vám miatt az EU irányába (illusztráció)

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Cargo-lefordulás:

A Rotate stratégiai tanácsadói, Carmen Gómez Mena és María Faro elemzése alapján a vámintézkedések hatása repülőterenként jelentősen eltér.

A budapesti Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér, Madrid és Liège voltak azok az európai e-kereskedelmi csomópontok, ahol a legnagyobb kapacitáscsökkenést regisztrálták.

Az összesített adatok szerint:

a Kína és Hongkong, illetve Európa közötti közvetlen teherszállító kapacitás 19 százalékkal esett vissza az előző héthez képest;

a legnagyobb csökkenés az e-kereskedelmi központoknak számító repülőtereken jelentkezett, köztük Budapesten és Milánó Malpensán;

az induló repülőterek közül Hongkong szenvedte el a legnagyobb visszaesést, ahol a kapacitás 47 százalékkal zuhant, de jelentős csökkenést mértek a kínai Ürümcsiben és Nankingban is.

„Ahogy véget ér az első teljes hét, amelyben az EU e-kereskedelmi importvámajai érvényben voltak, a hatásuk egyre is egyértelműbbé válik: adatink azt mutatják, hogy az Ázsia és Európa közötti releváns teherfuvarozási kapacitás 8 százalékkal csökkent ezekben a napokban” - összegezte LinkedIn oldalán Tim van Leeuwen, a Rotate alelnöke.

A Rotate adatai alapján a július 1-jei vámbevezetést követően a Hongkongból induló kapacitás 47 százalékkal esett vissza, míg az európai oldalon a budapesti repülőtér esetében 44-45 százalékos, Liège-ben pedig 27 százalékos forgalomcsökkenést mértek, elsősorban a kínai e-kereskedelmi áruszállítás visszaesése miatt.