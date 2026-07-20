Elképesztő összegek áramlanak az AI-ba: az év végére közel 200 ezer milliárd forintnyi hitel folyik az iparágba

A mesterséges intelligencia fejlődése már nemcsak a technológiai vállalatokat, hanem a globális hitelpiacot is átalakítja. A Morgan Stanley új finanszírozási konstrukcióinak köszönhetően az elmúlt időszakban több tízmilliárd dollárnyi hitelt és kötvénykibocsátást szerveztek meg adatközpontok és AI-chipek finanszírozására, miközben a Google, a Meta és más technológiai óriások garanciái jelentősen csökkentik a beruházások finanszírozási költségeit.

Elképesztő összegek áramlanak az AI-ba: az év végére közel 200 ezer milliárd forintnyi hitel áramolhat az iparágba / Fotó: FOTOGRIN

Gigantikus hitelek repkednek az AI-piacon

A Morgan Stanley szerint az AI-beruházások finanszírozása már messze túlmutat néhány látványos hitelügyleten. A bank becslése alapján 2026 májusának végéig világszerte 236 milliárd dollárnyi AI-hoz kapcsolódó hitelt és kötvényt bocsátottak ki, ami négyszerese az egy évvel korábbi szintnek. A pénzintézet arra számít, hogy

az év végére ez az összeg közel 570 milliárd dollárra nőhet,

miközben a Google, az Amazon, a Microsoft és a Meta együttes AI-beruházásai idén már 700 milliárd dollárt, jövőre pedig akár 1000 milliárd dollárt is meghaladhatnak.

A Financial Times összesítése szerint néhány hónap alatt egymást érték a rekordméretű AI-finanszírozások. A legnagyobb ügyletek között szerepel:

35 milliárd dolláros chipfinanszírozás a Broadcom számára;

27 milliárd dolláros hitelcsomag a Meta Hyperion adatközpont-projektjéhez, amelyet a Blue Owllal közösen valósítanak meg;

3,2 milliárd dolláros kötvénykibocsátás az adatközpont-fejlesztő TeraWulf számára, amely mögött a Google hosszú távú bérleti garanciái állnak;

3,1 milliárd dolláros hitel a CoreWeave részére Nvidia AI-chipek beszerzésére és telepítésére;

8,5 milliárd dolláros korábbi chiphitel szintén a CoreWeave számára, amelyet hyperscaler-szerződések fedeznek.

A finanszírozási modell egyik kulcsa, hogy a beruházások mögött olyan technológiai óriások állnak, mint a Google, a Meta, az Amazon vagy a Microsoft. Amennyiben ezek a vállalatok hosszú távú bérleti szerződésekkel garantálják egy adatközpont kihasználtságát, a finanszírozási költség nagyjából a felére csökkenhet. Ennek köszönhetően a bankok már nem csupán hagyományos projektfinanszírozási hiteleket kínálnak, hanem olyan új konstrukciókat dolgoznak ki, amelyeket intézményi befektetők – nyugdíjalapok, biztosítók és vagyonkezelők – is megvásárolhatnak.