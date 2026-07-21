A nagy AI-sztori: nem mindenre az AI a válasz, de nagy segítség lehet a magyar cégeknek

A mesterséges intelligenciáról sok vállalat még mindig úgy gondolkodik, mintha önmagában megoldás lenne minden problémájára. Ha bevezetnek egy AI-eszközt, hatékonyabb lesz a működés, gyorsabb a munka, jobb a döntés. Farkas Dávid adattudós, a Principle Zero társalapítója szerint azonban ez veszélyes leegyszerűsítés: az AI nem egyszerűen megoldja a meglévő folyamatokat, hanem felerősíti azt, ami már eleve ott van a rendszerben, a magyar cégekben is. A podcast állandó szakmai vendége Aczél Petra kommunikációkutató, a Széchenyi István Egyetem professzora.

A teljes adást itt tekinthetik meg:

Ha egy cég tudatosan működik, átgondolt digitális folyamatai vannak, érti a saját adatait, és tudja, hol akar értéket teremteni, akkor az AI valóban komoly versenyelőnyt hozhat. Ha viszont a vállalat csak az analóg folyamatait másolta át a digitális térbe, majd erre engedi rá a mesterséges intelligenciát, akkor könnyen ugyanazokat a hibákat fogja gyorsabban és nagyobb mennyiségben újratermelni.

Farkas Dávid szerint egy vállalati AI-átállás legfeljebb kisebb részben technológiai kérdés. Az IT-biztonságot, az infrastruktúrát és a technikai implementációt természetesen meg kell oldani, de a nagyobb feladat emberi és szervezeti:

meg kell érteni, hogyan dolgoznak az emberek, milyen döntési pontok vannak a cégben, mit lehet automatizálni, és mi az, amit nem szabad átadni a gépnek.

Ez különösen fontos azért, mert az AI jelenlegi formájában nem helyettünk gondolkodó, mindent megoldó rendszer, hanem inkább erősítő. Felerősítheti a jól működő döntési folyamatokat, de ugyanígy felerősítheti a szervezet zavarait, rossz adatkezelését, pontatlan munkafolyamatait vagy végig nem gondolt üzleti logikáját is.

Felmerült, hogy lehet-e ma AI nélkül vállalatot építeni. Farkas Dávid szerint lehet, mert önmagában nem az a lényeg, hogy egy cég AI-t használ-e, hanem az, hogy jó minőségű, költséghatékony és értékes szolgáltatást tud-e nyújtani. Az „AI-cég” címke szerinte idővel ugyanúgy elhalványulhat, ahogy a kétezres évek elején az „internetes cég” megjelölés is elvesztette különleges jelentését.