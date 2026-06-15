Egy olyan ország szorongatja a Wizz Airt, ahol több mint 20 százalékos a piaci részesedése, és 14 millió utast szállított – megszólalt a légitársaság: „Maradni akarunk!"

Miközben a légitársaságok a közel-keleti konfliktus és az azzal összefüggő üzemanyag-ellátási nehézségek miatt több kihívással is szembesültek, az egyik szomszédos ország most úgy tűnik, újabb akadályt gördített a kifutópályára. A szerb Polgári Légi Közlekedési Igazgatóság márciusban módosított szabályozása megváltoztatta a külföldi légitársaságok működési feltételeit. A lépést több külföldi cég is élesen kritizálta, többek között a Wizz Air.

A szabályozás beleszólhat a Wizz Air és az Air Serbia versengésébe / Fotó: Shutterstock

A márciusi módosítás a külföldi légitársaságok szerbiai járatengedélyezését szigorította, főleg a menetrend szerinti járatokra és a négynél több charterből álló sorozatokra. A probléma ezzel az, hogy ha nincsen nemzetközi egyezményben biztosított megfelelő forgalmi jog, akkor a külföldi légitársaságnak egyes esetekben be kell szereznie a szerb belföldi légitársaságok hozzájárulását – számolt be róla június elején a Délhír szerbiai magyar hírportál.

Ez vitatott intézkedés, mert a gyakorlatban az Air Serbiát védő, versenykorlátozó eszközzé válhat: egy hazai versenytárs beleszólhat abba, hogy külföldi szereplő indíthat-e bizonyos szerbiai járatokat. A változtatás igencsak nehéz helyzetbe hozza a nem szerb tulajdonú légitársaságokat, így a Wizz Airt is, amely közleményében kritizálta is.

A régi, 2015 óra érvényben lévő szabályban is szerepelt egy hasonló elem bizonyos charterjáratok esetében, ahol szintén a hazai légitársaságok írásos hozzájárulása kellett, és ezt el is lehetett utasítani abban az esetben, ha az egyik szerb szereplő maga is képes volt és szándékozott is a járatot hasonló időben és kapacitással üzemeltetni.

A mostani szabályozás emellett adminisztratív szempontból is szigorúbb, ugyanis a rendszeres járatokat szezononként kell engedélyeztetni a hatóságokkal, legalább 30 nappal az első járat előtt.

Megszólalt a Wizz Air a szerbiai helyzetről

A szerbiai fejleményekkel kapcsolatban megkerestük a Wizz Airt. A magyar gyökerű légitársaság elmondta, hogy Szerbia kulcsszerepet játszik a közép- és kelet-európai stratégiájában. Jelenleg 29 útvonalon, tíz országba közlekednek az országból, széles utazási lehetőségeket kínálva a szerbiai utasok számára olyan népszerű városokba, mint Berlin, London, Milánó, Róma vagy Párizs.