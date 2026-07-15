Súlyos vád érte a magyar szamócát, azonnal reagált a hatóság: kiderült, mennyire biztonságos a fogyasztása – itt a vizsgálatok eredménye

Az alma után újabb gyümölcs, ezúttal a szamóca növényvédőszer-maradék tartalmát vizsgálta a A Pesticid Action Network Europe (PAN Europe). A szervezet azonban mindössze három magyar minta alapján vont le következtetéseket, amelyek alkalmasak lehetnek arra, hogy indokolatlan aggodalmat keltsenek a fogyasztókban. A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) álláspontja szerint az ilyen, reprezentatív mintaszámra nem épülő eredmények nem megfelelőek arra, hogy egy teljes ágazatról megalapozott képet adjanak.

A Nébih vizsgálati eredményei szeirnt, a magyar szamóca biztonsággal fogyasztható. Fotó: Szakony Attila

A Nébih és a területi élelmiszerlánc-felügyeleti szervek folyamatosan felügyelik és magas mintaszámmal ellenőrzik a gyümölcsök növényvédőszer-maradék tartalmát. A hivatal közlése szerint, az elmúlt három évben vizsgált szamóca minták 93,3 százaléka megfelelt az előírásoknak. A Nébih laboratóriumi vizsgálatainak eredményei alapján kijelenthető, hogy biztonsággal fogyaszthatóak a hazai termesztésű szamócák.

Szamóca a vizsgálatok kereszttűzében

A Nébih 2023 és 2026 júniusának vége között 194 szamócamintában összesen több mint 96 500 laboratóriumi paramétert vizsgált. Az ellenőrzött minták 93,3 százaléka (181 minta) minden jogszabályi előírásnak megfelelt. A kifogásolt 13 minta közül mindössze két esetben fordult elő az uniós határértéket meghaladó növényvédőszer-maradék, amely miatt hatósági eljárás is indult.

A fennmaradó 11 esetben ugyan nem történt határérték-túllépés, azonban a Nébih a szamócában nem engedélyezett növényvédő szer használatát tárta fel, ezért az érintett termelőkkel szemben megtette a szükséges hatósági intézkedéseket.

A napokban megjelent PAN Europe kutatás több európai országból származó szamócaminták növényvédőszer-maradékait vizsgálta. A rendelkezésre álló laboratóriumi eredmények alapján a Magyarországról származó minták egyikében sem történt a növényvédőszer-maradékokra vonatkozó maximális megengedett határérték (MRL) túllépése, és a vizsgálatok nem állapítottak meg elfogadhatatlan fogyasztói kockázatot.

Mivel a kutatásban Magyarországról mindössze három minta szerepelt, az eredmények nem tekinthetők reprezentatívnak, ezért nem alkalmasak arra, hogy egy ország teljes szamócatermeléséről megalapozott következtetéseket vonjanak le

– mutatott rá a hivatal. A Nébih több éves, nagy mintaszámú hatósági vizsgálatai ezzel szemben azt mutatják, hogy a hazai szamócákban kimutatható növényvédőszer-maradékok előfordulásának gyakorisága megközelítőleg fele a felmérésben közölt értéknek.