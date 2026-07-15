Már csak ez hiányzott: bepanaszolták Brüsszelben Magyarországot, támadás indult a rezsicsökkentés ellen – az Európai Bizottság fog dönteni

Panaszt nyújtott be az Európai Bizottsághoz a ClientEarth környezetvédelmi szervezet Magyarország és Lengyelország ellen, mert szerintük a két ország nem biztosít megfelelő feltételeket az úgynevezett energiaközösségek működéséhez. Az alapítvány azt állítja, hogy a hiányos szabályozás miatt a lakosság elesik az olcsóbb és helyben termelt megújuló energia előnyeitől.

Az Európai Bizottsághoz fordult a ClientEarth, mert álláspontja szerint Magyarország nem ültette át megfelelően az uniós szabályokat az energiaközösségekre / Fotó: Scharfsinn

Az alapítvány közleménye szerint a két ország nem alakított ki olyan jogi és gazdasági környezetet, amely lehetővé tenné az energiaközösségek széles körű elterjedését, pedig az uniós szabályok ezt már évek óta előírják.

Az energiaközösségek olyan lakossági, önkormányzati vagy kisvállalkozói együttműködések, amelyek közösen termelnek és használnak fel megújuló energiát, például napelemes rendszerekkel.

A megtermelt villamos energiát helyben fogyaszthatják el, a többletet pedig értékesíthetik vagy közösen hasznosíthatják.

A ClientEarth szerint az ilyen modellek jelentős megtakarítást eredményezhetnek. Az Európai Bizottság adatai alapján egy saját napelemes rendszerrel rendelkező háztartás évente akár 2400 lengyel zlotyt takaríthat meg, míg a nap- és szélenergiát egyaránt alkalmazó energiaközösségek esetében az éves megtakarítás elérheti a 4000 zlotyt is.

A szervezet szerint Magyarországon a szabályozás és a gyakorlat között jelentős szakadék húzódik. Állításuk szerint az energiaközösségek létrehozását bonyolult adminisztráció, nehezen értelmezhető előírások, hosszadalmas hálózati csatlakozási folyamatok és korlátozott finanszírozási lehetőségek nehezítik.

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A panasz külön kitér arra is, hogy Magyarországon egy energiaközösséghez való csatlakozás bizonyos esetekben a szabályozott lakossági energiaár elvesztésével járhat. A ClientEarth szerint emiatt előfordulhat, hogy a részvétel nem csökkenti, hanem növeli a háztartások energiaköltségeit, ami visszatartja a lakosságot az ilyen kezdeményezésektől.

A szervezet hangsúlyozza, hogy Európában jelenleg már több mint nyolcezer energiaközösség működik, amelyek szerepe az uniós energiarendszerben folyamatosan nő. Véleményük szerint a helyben termelt megújuló energia csökkenti az importált fosszilis energiahordozóktól való függőséget, mérsékli a villamosenergia-hálózat terhelését és növeli az ellátás biztonságát.