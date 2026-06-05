Az olcsó légitársaságok térnyerése az elmúlt másfél évtizedben alapjaiban alakította át a délkelet-európai légi közlekedést, most azonban olyan konfliktus bontakozott ki Szerbiában, amelynek következményei a magyar utasokat is elérhetik. A Wizz Air azzal vádolja a szerb hatóságokat, hogy olyan szabályozási változtatásokat készítenek elő, amelyek ellehetetleníthetik a légitársaság belgrádi bázisának működését. A vállalat szerint a lépés végső soron az állami hátterű Air Serbia védelmét szolgálja, miközben csökkentheti a versenyt és a járatkínálatot a térség egyik legfontosabb piacán.

Óriási botrány tört ki a Wizz Airnél, a magyar utasok sem ússzák meg: rátámadt a kormány a szomszéd országban – „Ennek súlyos következményei lesznek” / Fotó: Savvapanf Photo / Shutterstock

A konfliktus középpontjában azok a tervezett légi közlekedési szabályok állnak, amelyek újradefiniálnák, milyen feltételekkel működtethetnek bázisokat Szerbiában a külföldi légitársaságok. A Wizz Air szerint a változtatások gyakorlatilag lehetetlenné tennék, hogy nem szerb üzemeltetők hosszú távon helyi bázist tartsanak fenn, ezért a légitársaság úgy véli, hogy 2026 novemberétől akár a belgrádi működésének megszüntetésére is kényszerülhet.

A Wizz Air szerint a szerb kormányzat olyan intézkedéseket készít elő, amelyek sérthetik az Európai Közös Légtér (ECAA) megállapodás szabályait, és egyben torzíthatják a piaci versenyt. A légitársaság azt állítja, hogy

a cél valójában az Air Serbia pozícióinak megerősítése a külföldi versenytársakkal szemben.

A Wizz Air arra hivatkozik, hogy 2010 óta több százmillió eurós beruházást hajtott végre Szerbiában, miközben több mint 14 millió utast szállított az országba és az országból. A vállalat szerint a jelenlegi szabályozási irány nemcsak a légitársaságot érintené hátrányosan, hanem a szerb turizmust, a munkahelyeket és a külföldi befektetői bizalmat is.

A társaság külön kiemelte, hogy a belgrádi bázis bezárásának „súlyos következményei” lennének. Ez nemcsak a közvetlenül érintett munkavállalókra vonatkozik, hanem a járathálózatra is. A Wizz Air ma Belgrád egyik legfontosabb nemzetközi szereplője, így egy esetleges visszavonulás a jegyárak emelkedését és a választék szűkülését is eredményezheti.