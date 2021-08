Rendhagyó tájékoztatást tett közzé csütörtök délután a SET Group, mely további konszolidációs lépéseket harangozott be. Miután a társaság még tavasszal közölte, hogy a csoport hitelezőinek értékesíti három leánycégét (SET TRUST, SET Goodwill and Enterprise Management, SET Informatika). Továbbá júliusban a TRIMAN leánycég tulajdonában lévő garabonci Termal Hotel Nyugat projektcég eladását is bejelentették. Míg az augusztusi közgyűlést elhalasztották. Emellett régóta napirenden van a profiltisztítás, melynek során a vasútépítésre fókuszált a társaság, s tavasszal még jelentős osztalékbevételt reméltek a TRIMAN leánycégtől.

A mostani közzététel szerint a SET Group közel másfél milliárd forint összegű, külső felek felé fennálló kötelezettségének végleges megszüntetése az alapvető célok között szerepel.

Ennek során arra törekednek, hogy a társaság vagyona a lehető legkisebb mértékben csökkenjen, s hogy a régi és új részvényesek érdekeinek maximális szem előtt tartásával, a szóban forgó kitettségek csökkentése ne az úgynevezett „hígítás” útján menjen végbe. Cél a cégcsoport pénzügyi stabilitásának hosszútávú biztosítása. Ennek során friss működő tőke bevonása, mely nem terheli tovább újabb kötelezettségekkel a vállalatcsoportot, s szigorú és kontrollált cash-flow terv, melynek kidolgozásán elismert szakemberek már dolgoznak. A közzététel kitér a piaci reputáció növelésére, s a hosszú távú jövő kép kidolgozására is.