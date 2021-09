Minden szentnek maga felé hajlik a keze

Szeptember elején az amerikai gazdasági sajtó górcső alá vette a regionális jegybanki vezetők tavalyi, befektetési tevékenységről szóló nyilatkozatait, amelyben jó pár érdekesség akadt. A legnagyobb figyelmet az kapta, hogy néhány jegybanki vezető is aktívan, jelentős összegekkel kereskedett 2020-ban tőkepiaci eszközökkel. Köztük egyedi részvényekkel (olyan nagy nevekkel, mint például az Apple vagy a Facebook) és olyan instrumentumokkal is, melyekre a Fed tagjainak közvetlen ráhatása van monetáris politikai döntéseivel.

Az ilyen jellegű kereskedési aktivitás nem ellentétes ugyan az amerikai jegybankra vonatkozó szabályokkal, de azt a Fed vezetése is érzékelte, hogy mindez nem véletlenül hagy rossz szájízt sok piaci szereplőben etikai kérdéseket felvetve. Jerome Powell Fed-elnök rövid időn belül jelezte is, hogy

belső szabályozásuk teljes revízióját tervezik,

illetve a két fő érintett jegybankár is ígéretet tett arra, hogy az ilyen jellegű befektetéseiket a közeljövőben leépítik, mi több, utóbb le is mondtak. Az amerikai jegybanki rendszer sajátosságait (a regionális jegybankok kvázi magánkézben vannak, azaz nem kormányzati szervek) is tükröző helyzet mindezek ellenére érezhető politikai és hitelességbeli problémákat jelent a Fed-nek.

A problémára a megoldás valószínűleg a teljes transzparencia lenne. Félig cinikusan, félig komolyan mondom: ha az amerikai jegybankároknak nem múltbeli nyilatkozatot kellene tenniük, hanem a legtöbb piaci szereplőre vonatkozó transzparencia szabályok vonatkoznának rájuk, akkor két eset lenne lehetséges. Vagy jó eséllyel ezek a kereskedések eleve meg sem történnének, vagy ha igen, akkor legalább valós időben tudnánk róluk, és létrejöhetnének a hedge fund-ok példájára azok az ezen pozíciókat másoló alapok és ETF-ek, amelyeket egy nap késéssel már a földi halandók is elérnének.

Így, vagy úgy, de a pálya újra egyenlőbb lenne.