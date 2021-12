Nem tudott szintet lépni a Nintendo, a japán videojátékgyártó vállalat profitja a szeptemberben lezárt üzleti félévben 19 százalékkal maradt el az egy évvel korábbitól, amikor a pandémia miatt otthonmaradó fogyasztók a cég termékeivel ütötték el megsokasodott szabadidejüket. Az elemzők ennél kisebb, 14 százalékos visszaesésre számítottak. A Super Mario és a Pokémon címekről ismert kiotói vállalat 1,5 milliárd dollárnak megfelelő jen nyereséget ért el, forgalma pedig ugyancsak közel ötödével, 5,5 milliárd dollárra csökkent.

A csalódást keltő eredményszámok mellett a kilátásokat illetően sem kaptak biztató híreket a részvényesek és a játékrajongók sem. A globális chiphiány ugyanis a Nintendót is elérte, a gamerek körében népszerű, otthoni és hordozható konzolként egyaránt használható Switch-ből így a tervezettnél másfél millió egységgel kevesebbet, 24 millió darabot értékesíthet a cég a most zajló üzleti évben.

Fotó: The Yomiuri Shimbun via AFP

A Nintendo az első félévben harmadával kevesebb, 8,3 millió játékgépet adott el. Az év végi ünnepi szezon pedig hagyományosan kulcsfontosságú az értékesítés szempontjából, a karácsony környékén megugró keresletet várhatóan nem tudják majd kielégíteni. Az alkatrészhiány hatásait a korábban tervezettnél magasabb szoftvereladások kompenzálhatják, az árbevételre vonatkozó várakozásokat ezért nem módosította a vállalat.

A jövő márciusban záruló üzleti év egészére 3 milliárd dolláros profitra számít a vállalat, amely 27 százalékos zsugorodást vetít előre tavalyhoz képest.

A tengerentúlon továbbra is tart a játékőrület, de legalábbis a japán szektortársnál kedvezőbb képet fest az amerikai játékszoftver-fejlesztők teljesítménye. Az Electronic Arts (EA) eddigi legerősebb második negyedéves eredményét szállította több mint duplájára, 1,85 milliárd dollárra ugró árbevétellel és a tavalyit 65 centtel meghaladó, 1,67 dolláros egy részvényre jutó nyereséggel (EPS). A húzónévnek számító EA Sports FIFA és az Apex Legends címek felhasználószáma is jelentősen bővült, előbbivel már több mint 100 millió regisztrált felhasználó játszott az EA különböző platformjain. A kilátásokat a Battlefield széria hamarosan megjelenő új darabja miatt is optimistán látja a menedzsment, amely 7,54 milliárd dolláros forgalmat és 6,65 dolláros EPS-st vár a 2022 március végéig tartó üzleti évben.

Nincs okuk panaszra a Grand Theft Auto (GTA) sorozatot kiadó Take Two Interactive Software részvényeseinek sem. A New York-i székhelyű videójáték-fejlesztő bevételei három százalékkal 985 millió dollárra emelkedtek, és bár az EPS soron 37 centtel visszaeső, 1,63 dolláros eredményről számolt be, mindkét pénzügyi mutatóban felülteljesítette az elemzői konszenzust. A vártnál erősebb teljesítményt a GTA, az NBA 2K, valamint a Borderlands franchise erős eladási számaival magyarázza a cég, amely egész éves bevételcélját száz millió dollárral, a 3,3-3,4 milliárd dolláros sávba srófolta fel.