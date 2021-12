A vezető amerikai tőzsdeindex, az S&P500 grafikonja szerint a jegyzés a 4550-4270 közötti csökkenés korrekcióját éli. Az index várhatóan ismét a 4723 közelében húzódó ellenállást célozza meg. Amennyiben sikerül fölé kerekednie, úgy az emelkedés folytatódhat az 5000 közelében lévő legközelebbi ellenállás irányában.

Ellenkező esetben egy kettős csúcsnak nevezett alakzat alakulhat ki,

amelyik a 4270 óta tartó emelkedés délnek fordulását jelzi. Ebben az esetben az alakzat 4646-nál húzódó nyakvonala lesz az első fontos támasz. Ha a jegyzés a nyakvonalat is letörné, vagyis az alatti zárásokat produkálna, akkor a csökkenés folytatódására érdemes számítani, a cél pedig 4560 pont közelében lehet. A hetes grafikon is a korrekció mellett teszi le a voksát, mivel a jegyzés és az RSI indikátor grafikonja között negatív divergencia mutatható ki.

A német DAX40 is hasonló helyzetbe került, azzal a különbséggel, hogy a legutóbbi csúcs fölé tudott keveredni, bár nem túl határozott mozgással. Ha az emelkedés folytatódni tud, akkor a legközelebbi ellenállás a 16147-es Fibonacci szint lehet, amely felett jelenleg csak 16800 közelében látható előre a következő. Amennyiben az index ismét a megelőző csúcs szintje alá süllyedne, akkor 15732 majd 15471 közelében találkozhat a csökkenő index támaszokkal.

Fotó: Kallus György/VG

A BUX index ezalatt délnek fordulva megtörte a 2020 novembere óta tartó emelkedés trendjét. A jegyzés várhatóan tovább csökkenhet, a legközelebbi támasz 52070 közelében helyezkedik el, amit 49690 követ. Ezt követően akár egy fej és vállak alakzat kialakulásával is szembesülhetünk. Az alakzat teljes kiépülése esetén a fej magassága komolyabb mértékű további esésre utalhat, de erre majd akkor érdemes visszatérni.

A Mol árfolyama jelentősen csökkent a héten.

A jegyzés pénteken elérte a 2426 közelében elhelyezkedő támasz szintjét. Várhatóan a kurzus először a 2426-2362 közötti sávban találhat majd nyugalmat egy időre. Ha a kurzus 2426 feletti zárásokat produkálna, akkor felpattanás következhet 2570 esetleg 2660 közelébe. A heti bázisú grafikon szerint azonban a csökkenés középtávon tovább tarthat, ugyanis az RSI indikátor csak az 50-es értéket érte el, így az, hogy az értéke 30 alá csökkenjen, akár újabb 250-300 forintos csökkenéssel járhat együtt.

Az OTP részvényárfolyama megtörni látszik az április végén indult emelkedés trendjét.

A jegyzés tovább csökkenhet és megközelítheti a hosszabb távú emelkedés trendjének vonalát (jelenleg 17060). Ezt megelőzően 17520 közelében helyezkedik el potenciális támasz. A heti bázisú grafikon is hasonló mértékű korrekcióra utal.

A Richter részvényeinek jegyzése november 3. óta esik,

a csökkenés a 8530 közelében támaszra találhat. Ha a kurzus képes támasz feletti zárásokat produkálni, akkor 8711 közelébe következhetnek felpattanások. Az RSI indikátor 50 alatti értéke azonban arra utal, hogy a csökkenés 8350 közelébe folytatódhat. Pénteken a jegyzés a július vége óta tartó emelkedés trendjét is megsértette, ez is a csökkenés folytatódására utal. Érdemes arra is figyelni, hogy a heti grafikonon a kurzus megközelítette a 2020 március óta tartó emelkedés trendjét. Ha a trend letörik, akkor a jegyzés 8000-7835 közötti sávba eshet vissza.