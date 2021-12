Életképes üzleti modellt eredményez, hogy kiemelt ügyfeleinknek magas minőségű, az egyedi szállítási igényeket is kielégítő szolgáltatást nyújtunk

– hangsúlyozza a Waberer’s International vezérigazgatója a társaság harmadik negyedéves gyorsjelentésében. Barna Zsolt szerint a cégnél meghatározó a nemzetközi fuvarozási szegmens transzformációja. Nem állnak meg az átalakításokkal, ugyanis a jövőben tovább szeretnék növelni azon ügyfeleik arányát, akik keresik a kiemelt szolgáltatásaikat, legyen szó garantált kapacitásról, speciális áruk szállításáról, környezetbarát transzport lehetőségekről, vagy éppen nagy értékű áruk nyomon követéséről.

Fotó: Koszticsák Szilárd

Két év szünet után folytatódik a flottacsere a társaságnál, ami tovább csökkenti működési költségeiket, és károsanyag kibocsátásukat is – hangsúlyozza a vezető. Emlékeztet arra is, hogy hónapról hónapra tudják növelni intermodális szállítási szolgáltatásukat is, ami szintén a „zöld” működést segíti.

Barna Zsolt hangsúlyozza, hogy bár fenntarthatónak ítéli meg a cég eredményeit, tény, hogy egyre váratlanabb, és nehezen előrejelezhető kockázatokkal is szembe kell néznie az egész logisztikai szektornak, így a Waberer’snek is. A vezető azonban optimista:

Biztos vagyok benne, hogy - mindamellett, hogy nagy energiákat szükséges a logisztikai főszezon utolsó heteire összpontosítanunk - úgy tudjuk majd az évet zárni, hogy a Waberer’s Csoport 2021évi pénzügyi teljesítménye büszkeségre ad okot

– fogalmaz Barna Zsolt a közleményben.

Az cégcsoport árbevétele 2021 harmadik negyedévében 7,9 százalékkal növekedett az előző év hasonló időszakához képest, és 147,8 millió eurót ért el.

Ugyanakkor az előző negyedévhez képest 1,4 százalékkal csökkent, mely döntően szezonális okokkal, a nyári szabadságolásokkal magyarázható. A nettó eredmény 3,3 millió euróra nőtt 2021 harmadik negyedévében, ami 4,5 millió euró javulást jelent éves alapon.