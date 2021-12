Kiemelkedő harmadik negyedévet tudhat maga mögött az ANY Biztonsági Nyomda, amely minden soron két, illetve három számjegyű növekedést ért el. A társaság bevételei a védettségi igazolványrendelésektől, a lejárt okmányok nagy arányú megújításától és a visszaerősödő exporttevékenységtől is támogatva 28 százalékkal 9,18 milliárd forintra emelkedtek a tavalyi alacsony bázisról. Az EBITDA ezzel párhuzamosan a tavalyi közel duplájára, 1,66 milliárd forintra nőtt. A vállalat adózott nyeresége bő négy és félszeresére ugrott, megközelítve az egy milliárd forintot. Az eredményt egy nagyobb egyszeri tétel, a Direct Services júliusi értékesítése is javította. A bolgár leányvállalaton 598 millió forint nyereséget számolt el a társaság, amit fejlesztésekre, akvizíciókra fordít majd.

Az ANY 2021 első három negyedévében 31,6 milliárd forintos forgalomról adott számot, amely 57 százalékkal magasabb, mint az előző év hasonló időszakában. Ezen belül az export árbevétel több mint negyedével 10,7 milliárd forintra nőtt, ami nem csak a pandémia előtti szintet múlja felül, hanem történelmi csúcsot is jelent. A konszolidált EBITDA a 2020-as 2,14 milliárdról 5,65 milliárd forintra emelkedett, a nettó profit pedig az egy évvel korábbi félmilliárd forint több mint hatszorosára, 3,15 milliárd forintra hízott.

A forgalom 94 százalékát adó stratégiai termékszegmensek közül a biztonsági termékek, megoldások forgalma 64 százalékkal nyolc milliárd forintra emelkedett. A nyomtatványgyártás és megszemélyesítés szegmens 14 százalékos bővülést követően 8,5 milliárd forintos bevételt szállított, míg a kártyagyártás és megszemélyesítésből származó forgalom duplájára, 13,2 milliárd forintra ugrott.