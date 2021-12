Mark Zuckerbeg júliusban beszélt először a metaverzumról. A tech-titán elmondása szerint ez az internet új generációja és a Facebook, vagy most már Meta, számára egy új fejezetet jelent. Egy virtuális univerzumot szeretnének létrehozni és a kiterjesztett valóságot is be akarják építeni a közösségi médiába. Ha sikerül ezt megvalósítani, akkor az hatalmas lehetőség lehet számtalan cégnek. A metaverzum egy új virtuális világ lesz, ahol virtuális termékeket vásárolhatunk, illetve egy teljes virtuális világot építhetünk fel a közösségi média alapján, akár csak a filmekben.

Természetesen ezt a Meta nem tudja egyedül létrehozni, hanem más cégekkel fog együttműködni ezen új fejezet kiépítéséhez. Itt több céget érdemes megemlíteni, amik profitálhatnak az új fejlesztésekből.

Fotó: Shutterstock

Elsőként talán a Matterport lehet érdekes, hiszen a vállalat 3D technológiával modellezi a tereket, amit jelenleg az ingatlanpiacon tud kamatoztatni a legjobban. A cégnek jelenleg több, mint hat millió digitális épület tervrajza van, ami százszor több, mint a legközelebbi versenytársnak, tehát a virtuális világ építésébe komolyan beszállhat a társaság.

A digitális tér előtt a metaverzumhoz szükségese infrastruktúrát is létre kell hozni, amihez az Nvidia egy tökéletes vállalat lehet.

Rengeteg cég segíthet felépíteni a metaverzumot viszont csak pár társaság szolgáltathatja a technológiához szükséges infrastruktúrát. Az Nvidia lehet a következő ezermilliárd dolláros vállalat a Teslát követően, hiszen már most is vezető szerepet tölt be a mesterséges intelligencia és a félvezetők területén. Chipjeik és számítógépeik teljesítménye kulcsfontosságú lehet a metaverzum üzemeltetéséhez.

Fotó: VG

Miután sikerült az infrastruktúrát létrehozni és a képvilágot izgalmassá tenni olyan cégekre is szükség lesz, mint a Roblox. Az innováció nagy része a videójáték szegmensből származik majd. A Roblox már most metaverzumszerű élményeket nyújt a játékosoknak, tehát szerintem a cég mindenképp tud majd profitálni ebből az új virtuális világból.

A Meta egy eddig ismeretlen technológiát szeretne létrehozni, ami olyan szinten megváltoztathatja az életünket, mint anno az internet megjelenése.

Ez persze sok cégnek, számtalan új lehetőséget jelent, tehát mindenképp érdekes lesz figyelni a metaverzum alakulását.