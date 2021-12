Ismét egy izgalmas év lehet a következő, hiszen a Fed márciusig kivezetheti az eszközvásárlási programot, majd ezt követően június környékén megkezdheti a kamatemelési ciklust, hogy visszafogja az inflációt, ami 1990 óta nem volt ilyen magas. Az előrejelzések szerint 2022-ben kétszer emelheti az irányadó kamatot, majd 2023-ban háromszor. A szigorítás hallatán a piaci szereplőknek egyből az alacsonyabb részvénypiaci hozamok és kockázatkerülés jut az eszükbe, viszont a statisztika alapján azt látjuk, hogy a részvényárak tovább emelkedhetnek a kamatok kezdetleges emelkedésével is, főleg, mivel az amerikai gazdaság továbbra is jól teljesít. A kamatemelési ciklus megkezdése a gazdasági növekedés beindulását jelzi, tehát érdemes olyan szektorokban lévő cégekbe fektetni, amik képesek kihasználni a fellendülésben rejlő potenciált.

A kamatemelési ciklus kezdetét követően a pénzügyi szektor kiemelkedő teljesítményt szokott mutatni. Ez annak tudható be, hogy ha emelkednek a kamatok, akkor szélesedik a nettó kamat marzs. A kamatemelési ciklus elindulása egy erős vagy erősödő gazdaságot jelez, tehát a hitelkihelyezés, illetve a bevételek is növekedhetnek. Itt érdemes a Wells Fargo-t, illetve a JP Morgan pénzügyi vállalatokat megemlíteni, hiszen ezek továbbra is felülteljesíthetik a piaci átlagot. A Wells Fargo 1,1-szeres P/B szorzója alulértékeltnek mondható a piac 1,6-os átlagához képest, míg a JP Morgan 14 százalék körüli 2022-es sajáttőkearányos megtérülése felülmúlja a 11 százalék körüli szektor átlagot. A JP Morgan 1,8-as P/B értéken kereskedik.

Az egészségügyi szektor szintén egy jó befektetés lehet 2022-ben, hiszen az egészségügyi termékek iránt a kereslet rugalmatlan és 2022-ben a vírusiránti félelmek még mindig velünk maradhatnak, illetve a fejlett társadalmakban továbbra is elöregedés látható és várható.

Viszont veszélyt jelenthet, hogy a törvényhozók csökkenteni szeretnék a gyógyszerárakat, s ezért elsősorban a generikus gyógyszergyártók nyomás alá kerülhetnek. A szektorban kiemelkedő lehet a CVS Health, hiszen 2022-re 7-9 százalékos EPS növekedésre számítanak, illetve az akvizíciókon keresztül 2024-ben kétszámjegyű EPS növekedéssel számol a vállalat. A CVS továbbá 10 százalékkal növelte az osztalékhányadát, illetve közel 50 milliárd dollárja van újabb akvizíciós célok megvalósítására. A Pfizer Covid kezelésére szolgáló tablettája nagy siker lehet és a vakcina eladások mellett további bevételre tehet szert, ami segíthet magasabb profit generálásában.