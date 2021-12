Esik a forint, szigoríthat a Fed, de előre brutális kritikát kapott

A forint számára is kulcskérdés, hogyan mozog majd a Fed-ülést követően a dollár. Az utóbbi erősen függ attól, megfelel-e a Fed a várakozásnak - netán túl is teljesíti -, hogy még keményebb inflációellenes hangnemet üt meg, folytatva a pénzbőség szűkítését. Túlteljesítés esetén még tovább szaladhat a dollár, ami a forintra még nagyobb eladói nyomást helyezhet. Persze a devizapiac nem könnyen kiszámítható és ingatag: az is előfordulhat, hogy amikor megérkezik a várt szigorítás, sok befektető visszafordítja korábbi dollárvételi pozícióját. Az izgalom garantált. A Fed hazai idő szerint este 8-kor jelenti be döntéseit, majd fél 9-kor sajtótájékoztatót tart a bank elnöke, Jerome Powell, és a bank közzéteszi friss gazdasági előrejelzéseit is.