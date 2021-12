Szép csendben az év magyar tőzsdei sikersztorijává érett az Alteo, amely idei magabiztos teljesítményét igazi Mikulás-ralival koronázza meg az év utolsó napjaiban. A megújuló forrásokat hasznosító energiaszolgáltató vállalat karácsony után, hétfőn, 10 százalékos ralival tért vissza a parkettre, de a menetelés tegnap délelőtt is folytatódott. A kereskedés során 2370 forintért is cserélt gazdát papír, ami új árfolyamcsúcs.

Fotó: KALLUS GYORGY / Világgazdaság

A kurzus ezzel az MKB Bank elemzője által egy hónapja felsrófolt, 2185 forintos 12 havi célárat is bőven túlszárnyalta. A BUX-kosárba idén márciusban bekerült közműcég részvényei az idén már bő két és félszeresükre drágultak, ezzel pedig toronymagasan a legnagyobb hozamot szállították idén a prémiumkategóriás hazai papírok közül. Bár az év végi hajrá során cégspecifikus hír nem érkezett, a befektetői optimizmust így is számos tényező fűthette.

A közelmúltban végrehajtott beruházásoknak és részben az elszabaduló energiaáraknak köszönhetően a társaság kiemelkedő eredményeket szállít az idén. Az első kilenc hónapban negyedével megugró, 29 milliárd forint forgalmat és az egy évvel korábbi bő négyszeresére hízó, 4,9 milliárdos nettó nyereséget termelt a vállalat.

Az eredményességet leginkább kifejező EBITDA-soron pedig 9,7 milliárd forint szerepelt, amivel már most jócskán felülmúlta a 2019-ben meghirdetett, ötéves stratégiai távlaton kitűzött 7 milliárd forintos EBITDA-kapacitást.

A társaság eközben folyamatosan fejleszt, Kazincbarcikán elektromos járművek akkumulátorait is hasznosító villamosenergia-tároló projektet adott át decemberben, és jelenleg is dolgozik szabályozási központjának mesterséges intelligencián alapuló továbbfejlesztésén. Euz utóbbihoz 400 milliós állami támogatást is igénybe vehet az Alteo, amely emellett olyan új üzleti szegmensekben is igyekszik terjeszkedni, mint az e-mobilitás vagy a hulladékgazdálkodás.

Fotó: Koszticsák Szilárd / MTI

A fentiek mellett az is vonzó lehet a befektetők számára, hogy bár alapvetően növekedési sztoriról van szó, az Alteo ezzel együtt évek óta osztalékot is fizet, profitjának egyre nagyobb részét visszaosztva a részvényeseknek. 2018-ban és 2019-ben részvényenként 16 forintot kaptak a befektetők, míg idén – egy év kihagyás után – már 24 forintot utalt a számlájukra a társaság, amelyet 915, 530, illetve 590 millió forint nyereségből osztott vissza. Az első kilenc hónapban megtermelt rekordszintű, csaknem 5 milliárd forintos profit alapján egyáltalán nem lenne meglepő, ha jövőre még bőkezűbb juttatás ütné a részvényesek markát.

A koronavírus-járvány újabb hulláma és a fokozódó inflációs félelmek miatt ráadásul ismét előtérbe kerülhetnek a defenzívebb értékalapú részvények, az Alteo működése pedig viszonylag vírusállónak bizonyult az elmúlt bő másfél év során.

Fotó: VG

A megújuló energia és a fenntartható befektetések is egyre nagyobb teret nyernek globálisan, a magyar parketten viszont még nincs túl sok ilyen szereplő, ami ugyancsak versenyelőnyt jelenthet az Alteónak. A piac méretét jelzi, hogy idén decemberig minden korábbinál több pénzt, 649 milliárd dollárt fektettek ESG-alapokba világszerte a Refinitiv Lipper adatai szerint.

A cég maga is igyekszik meglovagolni a fenntarthatósági hullámokat, így a nemzetközi ESG minősítés megszerzését is tervezi, amelynek birtokában a nagyobb tematikus befektetési alapok érdeklődését is felkeltheti, ez pedig további katalizátora lehet az árfolyamralinak.