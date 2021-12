Behozhatatlan előnyre tett szert egy hónappal az év vége előtt a Nasdaq a New York-i tőzsdével (NYSE) szemben az elsődleges nyilvános részvénykibocsátásokkal (IPO) bevont tőke összesített mértékét tekintve – derül ki a pénzügyi cégeknek integrált tőkepiaci tartalmi szolgáltatásokat nyújtó brit Dealogic adataiból.

A két amerikai óriásbörze által december 6-ig begyűjtött

– egyébként minden eddigi rekordot messze felülmúló – 301 milliárd dollárból ugyanis több mint 191 milliárd dollárt öntöttek a befektetők a főként a technológiai cégek otthonául szolgáló tőzsdére lépő társaságokba,

míg a Wall Streetre igyekvő vállalatok „mindössze” 109 milliárd dollárt kalapoztak össze. Az utóbbi két évben is a Nasdaq volt a domináns, ám jóval kisebb volt az előnye.

Fotó: LEV RADIN

Még nagyobb fölénnyel kerekedett felül az egyébként szintén New York-i (Broadway, One Liberty Plaza) székhelyű Nasdaq a tőzsdei bevezetések száma terén is, hiszen nem kevesebb, mint 686 újonc jelent meg ezen az 1971-ben alapított börzén január eleje óta, azaz átlagosan minden tőzsdenapra több debütáns is jutott, miközben a közel 200 évvel idősebb – 1792 óta működő – NYSE-re 265 cég kérelmezte felvételét.

Mindkét tőzsdén nagyjából a bevont tőke felét az úgynevezett speciális célú befektetési társaságok (SPAC) gyűjtötték. A Nasdaqra ezek a - bevezetésük időpontjában még nem működő, később viszont a valóban tevékenykedő,

tőzsdén kívüli cégeknek gyors parkettre lépési lehetőséget kínáló – vállalatok 97 milliárd dollárt vittek, míg a NYSE-re 56 milliárdot.

A Nasdaqon amúgy rengeteg tőzsdén kereskedett befektetési alap (ETF) is debütált ebben az évben. Úgyhogy a mindent összevetve 4133 bevezetéssel már most megdöntötték az eddigi, a dotkom lufi kellős közepén, 2001-ben felállított csúcsot, amikor 4109 tőzsdei bevezetésre került sor.

Valószínűleg szintén a Nasdaqra kerülhet jövőre az Intelről leváló, a cégcsoport önvezető autókat fejlesztő Mobileye nevű egysége, lévén az anyacég részvényeivel is itt kereskednek. A tervek szerint az Intel megőrizné többségi befolyását a 2020-ban 970 millió dolláros árbevétel mellett 241 millió dolláros üzemi eredményt elérő cég fölött, amely az idei első 9 hónap során forgalmát 1 milliárd dollárra, míg működési nyereségét 361 millió dollárra tornászta fel.

A fejlett vezetéstámogató és önvezető szoftvereket, valamint kapcsolódó csipeket kínáló, 50 milliárd dollárra taksált, jeruzsálemi székhelyű vállalatot, mely termékeit autógyártóknak, köztük például a Fordnak is értékesíti, az amerikai konszern 2017-ben vásárolta fel mintegy 15 milliárd dollárért. A cég részvényei 2017-ig a New York-i tőzsdén forogtak, miután az eddigi legnagyobb izraeli kibocsátással 2014-ben parkettre lépett.

A hírre az Intel a hétfői tőzsdezárás utáni elektronikus forgalomban csaknem 9 százalékkal, egészen 55,45 dollárig drágult.