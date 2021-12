Habár sokszor hallani, hogy elindult az átcsoportosítás a külföldi eszközök irányába, ez inkább a külföldi befektetőkre, mintsem a magyar magánbefektetőkre jellemző. A jelenség hátterében a koronavírus újabb hullámától és a lezárásoktól való félelem áll, az Equilornál azonban nem számítanak az első hullám idején tapasztalt korlátozásokra. Varga szerint a harmadik hullámra jellemző intézkedések jöhetnek vissza, a szolgáltatási szektor van a ismét legnagyobb veszélyben.

Most még a bizonytalanság, a félelem látszik az árazásokon, a helyzet a feltörekvő piaci devizáknak sem kedvez, hiszen bármilyen intézkedés jelentősen befolyásolja az adott ország növekedési esélyeit is.

A következő év első negyedévében lehet olyan ország, ahol nagyon lassú vagy akár mínuszos lesz a GDP-bővülés – hangsúlyozta a szenior elemző. Németország sem kivétel, Európa legnagyobb gazdaságában is van esélye a technikai recessziónak, a kereslet csökkenése esetén ugyanis a szolgáltató szektor mellett az autóipar is visszaeshet. Idehaza is alacsonyabb lehet a növekedés, már csak a magas bázis miatt is, az Equilor előrejelzése szerint a gazdaság jövőre 4,5 százalékkal nőhet az idei 6,5 után.

Fotó: Equilor

Varga Zoltán hangsúlyozta, a jegybankok globálisan tisztában vannak azzal, hogy az infláció meglódulása nem egy rövid távú folyamat, a központi bankok kommunikációja is puhult ezzel kapcsolatban az elmúlt időben. Az Európai Központi Bank (EKB) viszi a „galamb” vonulatot ebben. Az, hogy Powell marad a Fed elnöke, a következő években kiszámíthatóságot eredményez a tengerentúlon, ami további tőkekiáramlást hozhat az európai piacokra. A jegybankok szeretnék az inflációs várakozások megugrását megelőzni, ami Varga Zoltán szerint Magyarországon csak részben sikerült, habár a Magyar Nemzeti Bank (MNB) nagyon következetes politikát folytat. A régióban mindenhol elindult a kamatemelés, részben ezért is növeli az irányadó rátát a nemzeti bank.

Az OTP számára kedvező lehet a kamatemelés-sorozat, de az általános tőkekivonás a kiváló fundamentumok ellenére is lehúzhatja a papírt, azt sem lehet kizárni, hogy a célárfolyamaikhoz hozzányúlnak majd az elemzők – foglalta össze az Equilor szakembere. Ugyanakkor kedvező pályát járhat be a Mol jövőre, ugyanis most a benzinár befagyasztása adja a negatív momentumot a magyar olajcég részvényeiben. Ugyanakkor az olajár emelkedése miatt ismét fókuszba került a szektor, régen elfeledett társaságok papírjai felé is nyúlnak a befektetők. Varga Zoltán szerint most jó beszálló árakon forog a lengyel PKN Orlen és az OMV is. A Richter mozgását alapvetően a Vraylar határozza meg. Ha az amerikai gyógyszerfelügyelet alkalmasnak találja a készítményt a major depresszió kezelésére, akkor az jelentős felértékelődési lehetőséget nyit meg a társaság előtt. 2022 első negyedéve ebből a szempontból fontos lehet a cég életében. A Telekomnál a vételi erőt egy ambiciózusabb osztalékpolitika hozná meg, még annak ellenére is, hogy a társaság kiváló gyorsjelentést publikált. A 4iG rohamosan nő, de a következő 1-2 évben még nem tudja megszorongatni a Telekomot – tette hozzá.

Ha a nemzetközi piacokra tekintünk, a fogyasztók sok vásárlást előre hozhatnak, ami kedvező lehet a luxuscikkeket gyártók számára.

Az innovatív, hájpolt, divatos cégek papírjai azonban Varga szerint kockázatosak. Például Elon Musk bármelyik tweetje vagy nyilatkozata extrém árfolyam-reakciót hoz a Tesla-részvényekben. Emellett a jövő év második felében az amerikai állampapírok hozamának növekedése is rizikót jelent. A kötvényekben ugyanis nincs kockázat, így egy jelentősebb hozamemelkedés esetén akár likviditást is elszívhatnak a részvényektől.

Tartósan erős dollárra számít Varga Zoltán. Azt mondta, a piac már árazza a jövőbeli monetáris szigorítást,

menekülőeszközzé vált a dollár.

Az általános bizonytalanság fokozódásával tovább izmosodhat az amerikai deviza, amire csak ráerősítenek a valószínűsíthető kamatemelések. Hozzátette: egy esetleges erősebb részvénypiaci korrekció a dollárt is gyengítheti, de az elkövetkező néhány hónap a feltörekvő piacokon inkább gyengülést és a zöldhasú erősödését hozhatja. Hangsúlyozta, hogy Magyarországon és a régióban is folytatódni fog a kamatemelési ciklus, amire szükség is van, ugyanis most csak az MNB adhatja az egyetlen támaszt a forintnak. Fontos, hogy hiteles, megalapozott döntéseket hozott az MNB, Varga Zoltán szerint azt sem lehet kizárni, hogy a jövő év elején a jegybank ki tudja mozdítani a magyar devizát a gyengülő pályáról.

Megugrott és az elemző szerint valószínűsíthetően tovább fog nőni a kriptoeszközök népszerűsége. A trendet az is erősíti, hogy most már az ETF-eken keresztül egyszerűbben hozzá lehet férni a digitális eszközök piacához. Ugyanakkor Varga Zoltán szerint egy adott portfólió néhány százalékát szabad csak a kriptopiacra vinni a kockázat miatt. Az áremelkedések itt folytatódhatnak, sokan az infláció miatt is a kriptopiacra menekülnek, és egy új befektetői réteg, a fiatalok is vonzódnak a digitális eszközökhöz.