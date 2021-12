Nagy dobásra készül az LG

Az LGES egy sikeres IPO-val a Dél-Korea harmadik legértékesebb vállalatává lépne elő, nála csak a Samsung Electronics (389 milliárd dollár) és a csipgyártó SK Hynix (75 milliárd dollár) érne többet. Az intézményi befektetők és a lakosság számára 14,5 százalékot megtestesítő pakettet ajánlanak fel, míg az anyacég 81 százalékban marad tulajdonosa a többi között a Teslának, a General Motorsnak (GM) és a Hyundainak akkumulátorokat szállító cégnek.

A Reuters cég közeli forrásai szerint többszörösen is túljegyezhetik a részvényeket, az intézményi befektetők lelkesedése ugyanis mindent felülmúl. A részvényeket január 14-én árazzák be, a kereskedés két héttel később indulhat velük a szöuli tőzsdén. A dél-koreai börze, a KOSPI egyébként kitűnő évet zár az idén, több mint húsz vállalattal bővült a kínálata, ők együtt 14,3 milliárd dollárt kaptak a részvényeikért, ezzel tizenegy éves csúcsot döntöttek meg, méghozzá rögtön duplázással. Az LGES-re az elemzők a járműipar elektromos átállásának egyik haszonélvezőjeként tekintenek, szinte már meg is bocsátották neki idei botrányát, melynek rendezéseként 1,18 milliárd dolláros kártérítést fizetnek a GM-nek, a Chevrolet Bolt modellekhez szállított tűzveszélyes akkumulátoraik miatt.

A két cég közti viszony ennek ellenére kitűnő, közös vállalatuk most építi második akkugyárát Amerikában, Ohio után ezúttal Tennessee államban. Az LGES 2025-ig 4,5 milliárd dollárért növeli termelő kapacitásait az Egyesült Államokban, többi között erre is megy IPO-val beszedett pénzből. A cég egyébként odahaza sem makulátlan, a Hyundainak szállított hibás akkumulátorai 900 millió dolláros visszahíváshoz vezettek. Az LGES kilátásai ennek ellenére rózsásak, a Deloitte előrejelzése szerint tíz év alatt több mint tizenkétszeresére nő az igény az elektromos autók iránt, 2030-ben már 31,1 millió járműhöz kell akkumulátort szállítaniuk a piaci szereplőknek.