Az Apple hetedik éve, 2014 óta dolgozik a saját elektromos autója fejlesztésén, változó lendülettel és folyton átalakuló célokkal. November közepén a cég vezetése közölte, hogy a jövőben az eddiginél jóval több erőforrást és figyelmet fordítanak a "Titan" nevű projektre, sőt, a lécet is magasabbra rakják:

egy teljesen önvezető autót akarnak piacra dobni 2025-ben.

A cég vezetése azt reméli, az e-autó projekt lehet az Apple újabb nagy dobása, amellyel új piacra törhet be, és jelentős bevételi forráshoz is juthat. Az elemzőknek tetszik a terv, a Morgan Stanley például a novemberi bejelentés hallatán felfelé módosította a vállalat részvényeinek célárát (164 dollárról 200 dollárra), és jelezte: több mint 20 százalékos drágulást hozhat a papírnak, ha a vállalások megvalósulnak. A CNBC által idézett ajánlásuk szerint az új termékek bevezetése miatt folytatódhat az Apple részvényeinek elmúlt öt évben tapasztalt 500 százalékos felértékelődése.

Fotó: Vanarama

Az Apple elektromos-autó projektje az elmúlt év során is sokat módosult. Korábban két párhuzamos, egymásnak ellentmondó törekvés hajtotta a "Különleges Projektek" nevű csoporton belüli fejlesztést: egyrészt tervezni egy gyorsabb és könnyebben irányítható, de csak korlátozott önvezető képességekkel rendelkező kocsit, amely a már az utakon futó e-autók méltó riválisa lehet; másrészt megépíteni az első, teljesen önvezető elektromos autót, kormány és pedálok nélkül. Az utóbbi időben ez utóbbi célkitűzés lett a cégvezetés által is jóváhagyott, hivatalos irány.

A legújabb hírek szerint azonban az Apple mérnökei sorra hátat fordítanak a feladatnak és a kaliforniai nagyvállalatnak is. Douglas Fields , a "Project Titan" vezetője, és több mérnöke távozott szeptember elején (előbbi a Ford Motorhoz, utóbbiak startupokhoz igazoltak át). Ezt követően az Apple Watch projekt korábbi vezetője, Kevin Lynch vette át a mérnökök irányítását (akinek semmilyen autóipari fejlesztési múltja nincsen). A Bloomberg beszámolója szerint az elmúlt hetekben újabb három mérnök állt fel a Különleges Projektek csapatától, akik nélkül nehéz lesz tartani a 2025-ös fejlesztési céldátumot. Távozott a radarrendszerek fejlesztéséért (így az Apple önjáró autójának navigációjáért is felelős) mérnök; felállt az akkumulátorok fejlesztését végző csoport vezetője, valamint a hardware-tervező mérnökök vezetője is. Mindhárman olyan startupokhoz igazoltak, amelyek légitaxikat fejlesztenek, és előbb-utóbb akár riválisai is lehetnek a piacon akár az Apple-nek is.

Fotó: Vanarama

Az Apple riválisai is lázasan dolgoznak a saját önvezető autóikon, felemás eredményekkel. A hírek szerint az e-autók piacán vezető Tesla várhatóan évek múlva rukkolhat elő az első teljesen önműködő kocsijával. Az Uber tavaly teljesen lemondott hasonló törekvéséről, és értékesítette az ezzel foglalkozó üzletágát. Google anyacége, az Alphabet, az Apple-höz hasonlóan egyelőre semmilyen eredményt, vagy akár konkrétumot nem mutatott fel, de számos nyilatkozatot tett saját, ez irányú projektjéről.

Az Apple vezérkarának tagjai mindeddig csak nagy általánosságban beszéltek arról, hogyan nézhet majd ki a cég önvezető autója. Nem véletlenül. A Bloombergnek név nélkül nyilatkozó források szerint a fejlesztés jelenleg is gyerekcipőben járt, a bennfentesek szerint már most bizonytalan, hogy tudják-e tartani a 2025-ös céldátumot.