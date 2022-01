Utoljára 1997-ben szerepeltek olyan jól az amerikai részvények, mint tavaly. Az osztalékot is beleértve az MSCI USA index 27 százalékos hozamot tett ért el, ami 19 százalékkal múlta felül az MSCI-kosár teljesítményét, mely 49 fejlett és feltörekvő piacon méri a részvények dollárban számított árfolyamát. A dollárban mért leggyengébb hozama, mínusz 22 százalékkal, a kínai indexkosárnak volt tavaly.

Az európai piac viszonylag jól teljesített, ám a gyenge euró miatt – dollárban mérve – 10 százalékkal elmaradt az amerikai részvénypiactól.

Fotó: ANGELA WEISS / AFP

Most arra fogadnak sokan, hogy a Fed tavasszal induló kamatemelési ciklusa és a technológiai rali kifulladása visszafogja az amerikai részvénypiacot, s véget vet a tengerentúli tőzsdék nyerő szériájának. Ezt a spekulációt erősíti a Fed most kiadott decemberi jegyzőkönyve, mely alapján már márciusban várható a kamatemelés, ráadásul az idén három emelésre is sor kerülhet.

Az is feltűnő, hogy a NASDAQ Composite index pályája megbicsaklott, miután a befektetők sorra tárazzák ki a technológiai részvényeket.

Az emelkedő kamatlábak ugyanis a kötvényeket vonzóbbá teszik a spekulatív részvényeknél. És a veszteséget halmozó növekedési papíroknál érdekesebbek most a nyereséges vállalatok megbízható papírjai.

A Wall Street Journal a BNP Paribas részvénystratégáit idézi, mondván, a párizsi székhelyű alapkezelő most úgy pozicionálja magát, hogy

profitáljon az amerikai technológiai szektoron kívüli részvények újjáéledéséből.

Míg az amerikai tőzsdei lapnak nyilatkozó Andrew Sheets, a Morgan Stanley vezető stratégája szerint Európa és Japán az idén is jobban teljesít, mert ezek a piacok állják a kamatemelési hullámot.