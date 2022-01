Az előzetes adatok szerint 52 százalékkal, a négyéves csúcsot jelentő 11,5 milliárd dollárra pattanhatott fel a Samsung Electronics negyedik negyedéves üzemi eredménye (EBIT) az előző év azonos időszakához mérten, ám ezzel együtt jócskán elmaradt a Refinitiv 12,7 milliárdos elemzői konszenzusától – derült ki a konszern pénteken megjelent közleményéből.

Fotó: JUNG YEON-JE / AFP

A megugró eredményt egyaránt segítette a növekvő memóriacsip-értékesítés és a mobiltelefonok iránti kereslet erősödése. Azt pedig, hogy ennek dacára miért nem sikerült hozni a konszenzust, az elemzők főként a várakozásoknál magasabb munkavállalói prémiumokkal és a mobilüzletág marketingkiadásaival magyarázták.

Csekély mértékben alulbecsülték viszont a szakértők a Samsung 23 százalékkal, 63 milliárd dollár fölé emelkedő árbevételét a tavalyi év utolsó negyedében.

A végleges gyorsjelentést január 27-én teszik közzé.

Összességében a részvényesek számára nyugtatólag hathatott, hogy bár az év utolsó hónapjai során csökkent a memóriacsipek ára, ám stabilan nőtt mind az adatközpontokban használt DRAM-csipek, mind a technikai eszközök adattárolására használt NAND flashmemória-csipek forgalma a vállalatnál.

A cég részvényei a közzétételt követően ennek megfelelően 1,8 százalékkal, 78 300 vonra drágultak a szöuli tőzsdén.

A papírok egyébként november óta – amikor kiderült, hogy az idei év első felében a piacon megjelenő új kereslet hatására a memóriacsipek ára előreláthatóan a korábban vártnál kisebb mértékben fog csökkenni, azaz a szegmens ciklikus visszaesését a vártnál simában menedzseli a Samsung – nagyjából 11 százalékkal erősödtek. A társaság termékeit ugyanis felszívják a világszerte egyre-másra létesített új adatközpontok, de segíti az értékesítést a videójátékok és online konferenciák mind nagyobb népszerűsége is.

A logikai csipek bérgyártása is több mint 800 millió dollárt hozhatott EBIT-ágon a Hanwha Investment szakértői szerint, hiszen ebben a divízióban – a TSMC-vel folytatott versengés dacára – nemcsak a forgalom nőtt a Samsungnál, hanem az eladási árak is felfelé kúsztak.

Végül okostelefonokból a Counterpoint Research adatai szerint a társaság az alkatrészhiány miatt csupán 67 millió darabot értékesített, holott a harmadik negyedévben már 69,3 millión sikerült túladniuk.

A következő időszakban meghatározó lehet a Covid-helyzet alakulása a kínai Hszian városában, ahol jelentős gyártóbázist működtet a Samsung és az amerikai Micron is, ám a helyi hatóságok kijárási tilalmat rendeltek el, ami csökkentheti a csipek kínálatát, de ugyanakkor újabb áremelésekhez vezethet. Az első negyedévre nézve mindenképpen ígéretes a lendületes forgalombővülés, amit most már az új Galaxy modell értékesítése is tovább pörgethet.