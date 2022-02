Nagyot mentek az AstraZeneca részvényei Londonban, miután a gyógyszergyárt közölte negyedik negyedéves eredményeit és jelentős forgalomnövekedést jósolt a következő évekre, amit nem a Magyarországon is jól ismert Covid elleni vakcinaterméke hajtana.

Fotó: Shutterstock

A részvény majdnem 4 százalékot emelkedett, és ez segítette a pozitív tartományba az FTSE 100 indexet, amit megtépázott az Unilever papírjainak esése, miután a fogyasztási cikk gyártó szintén emelkedő eladásokat jósolt, de azt is, hogy az emelkedő infláció megtépázza a profitját.

A vakcina 1,8 milliárd dollárt kitevő jövedelme is segített az AstraZenecának éves alapon 63 százalékkal növelni forgalmát 12 milliárd dollárra a negyedik negyedévben, egymilliárddal ráverve az előrejelzésekre, és hozzájárult az is, hogy 39 milliárd dollárért megszerezte az Alexion nevű, ritka betegségek kezelésére használ termékeket forgalmazó vállalatot. Az egy részvényre eső nyereség is hajszállal meghaladta az elemzői várakozásokat. Az AstraZeneca egy évvtizede először emelte az osztalékot, és 2021-re összesen 2,87 milliárd dollárt fog kifizetni – írta a Financial Times.

AstraZeneca sees higher 2022 sales, but COVID boost waning https://t.co/GLDGhTZeuy pic.twitter.com/hLx4Qos5xL — Reuters (@Reuters) February 10, 2022

A vakcina azonban, amelyből tavaly összesen 3,9 milliárd dollár értékben értékesítettek, csak a második legnagyobb forgalmú termékük volt az 5 milliárd dollárt hozó Tagrisso tüdőrákgyógyszer után. A

Covid-19 ellen használt termékek értékesítése idén negyedével-ötödével eshet a vállalat előrejelzése szerint, miközben a Pfizer 32 milliárd, a Moderna pedig 18,5 milliárd dolláros bevételre számít ezen a piacon – írta a Reuters.

A hét elején egyébként egy oxfordi tudós, aki részt vett az AstraZeneca vakcinájának kifejlesztésében, Sir John Bell azt nyilatkozta a BBC-nek, hogy azok a tudósok, akik megrongálták az oltóanyag reputációját a ritkán fellépő vérrögképződési problémák miatt, valószínűleg "százezrek" haláláért felelősek. Az Egyesült Államokban az AstraZeneca még mindig nem kért hatósági jóváhagyást a vakcinára, pedig ezt már a múlt évre tervezték.

Mindettől függetlenül, az Astrazeneca 15-20 százalékos forgalombővülésre számít idén, a profitjában pedig ennél is nagyobbra. A múlt év teljes forgalma 37,4 milliárd dollárt tett ki, ami 38 százalékos növekedést jelent.