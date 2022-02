A vezető amerikai tőzsdeindex, az S&P 500 4100 pont közeléből igyekszik talpra állni. Ahhoz, hogy az év eleje óta tartó csökkenő trend megforduljon, 4400 feletti zárásokra lenne szükség. Ezt követően 4500 majd 4600 közelében vannak lehetséges ellenállások az emelkedő árfolyam előtt korábbi helyi maximumokból eredően. Amennyiben a jegyzés ismét „délnek” fordul, úgy a 4056 illetve 3888 pont közelében helyezkednek el potenciális támaszok.

A heti bázisú grafikon az látszik, hogy a 2020 márciusa óta tartó rali megtört és hogy jelentősebb támasz inkább csak 3818 pont közelében várhatja a csökkenő indexet.

Az RSI indikátor alapján még van tere a további csökkenésnek, a megindult emelkedés inkább csak átmeneti lehet. A német DAX40 a 13865 pont közelében húzódó támasz közeléből igyekszik erőre kapni. A jegyzésnek egészen 15240 fölé kellene kapaszkodnia, ha meg kívánná törni azt a csökkenő trendet amely az év eleje óta tereli lefelé. „Déli” irányban további támasz szintek 13400 illetve 13080 pont közelében helyezkednek el. Heti bázison a jegyzés lefelé kilépett abból a sávból (16030 - 15110), amelyben az elmúlt év áprilisa óta oldalazott. Az RSI alapján még van tere a további csökkenésnek. A jegyzés megközelítheti a 13665 közelében lévő támasz záróáron is.

A BUX index a 42444 közelében lévő támasz szint közeléből igyekszik magára találni. A pénteki emelkedés azonban, úgy tűnik a csütörtöki nap nagy piros gyertyájának árnyékában marad, vagyis nem nagy az esély a további dinamikus emelkedésre. Jelenleg a 42400 közelében lévő támasz még funkcionál, a következő, inkább gyengébb akadály az esés előtt 41522 lehet. Fölfelé a legközelebbi ellenállás 49080 közelében van.

A Mol részvényeinek jegyzése a 2300 forint közelében húzódó támasz szintjéről igyekszik emelkedni. Az erősödés folytatódhat, és a jegyzés a 2574 közelében lévő ellenállásig emelkedhet. Ennek az árszintnek a környékén a kurzus visszatesztelheti azt az emelkedő trendet, amely legutóbb meghatározta az 1500 óta tartó emelkedés ütemét. A környéken helyezkedik el a 61,8 százalékos Fibonacci korrekciós szint is (2583). Amennyiben a jegyzés mégis lefelé fordulna, úgy további lehetséges támaszok 2250 és 2000 közelében húzódnak. Az RSI indikátor alapján inkább emelkedés következhet. Heti bázisú grafikonon viszont jól látható egy kettős csúcs, melynek nyakvonala 2372 közelében húzódik. Amennyiben a jegyzés a nyakvonal alatti zárásokat produkálna, úgy további, a csúcsok magasságával megegyező esésre lehet számítani, ami esetünkben 415 pont. Az RSI 50 alatti értéke középtávon további csökkenést jelez.

Az OTP Bank részvényeinek esetében a kurzus egészen addig az emelkedő trendvonalig esett vissza, amely a jegyzés mozgását 2020 márciusa és szeptembere között jellemezte. A jegyzés betöltötte az emelkedés során 12300-12410 között hagyott „rést” is. Az emelkedő árfolyam előtt a legközelebbi ellenállás 15550 közelében húzódik. Nem sokkal e felett egy „rés” (15669-15860) is maradt a grafikonon az esés során, melynek első széle jelentheti a következő akadályt. Az RSI az emelkedést támogatja. A heti bázisú grafikon azt sejteti, hogy a jegyzés középtávon zárásban is megközelítheti a fentebb említett emelkedő trendvonalat 13070 forint közelében.

A Richter Gedeon kurzusa várhatóan tovább csökkenhet 6600 forint közelébe, amelyet 6345 forintnál követ ismét egy lehetséges támasz. A. heti bázisú grafikon szintén a további csökkenést erősíti, mivel a jegyzés letörte a 2019 szeptembere óta berajzolható emelkedő trend vonalát. Ezen az időtávon is 6300 közelében van komolyabb támasz.