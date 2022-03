Amerika, Amerika és megint csak Amerika – tanácsolják a befektetőknek az SPB privátbank tőkepiaci szakértői az orosz-ukrán háború árnyékában. A második világháború óta nem látott katonai összecsapás ugyanis jelentős nehézségeket okoz az óvilág már csak a földrajzi közelség miatt is rendkívül erős kelet-európai kitettséggel rendelkező cégeinek – jelentette ki Kalapos Csaba, az SPB privátbanki igazgatója és Kosovics László senior prémium bankár az online fórum hallgatóinak.

A világ „benzinkútja” csap össze ugyanis az utóbbi időben szintén egyre számottevőbb gazdasági súlyra szert tevő Ukrajnával. Sokak számára új információ lehet például, hogy a világ vezető autógyártói közül többen is keleti szomszédunkhoz telepítették át a gépkocsik elektronikai felszereléséhez tartozó kábelkorbácsok gyártását, s alternatíva híján ezen alkatrészek hiánya egész gyártósorokat állíthat le.

Az SPB privátbank szakértői egyébként már korábban is melegen ajánlották az Egyesült Államok dollárban denominált eszközeit, amelyek előnyét a Fed ebben a hónapban megkezdett kamatemelési ciklusa is növeli. Főként a 2030 előtti lejáratú, rövid futamidejű kötvényeket ajánlják az SPB-nél.

Emellett kiemelték az amerikai acélipar előtt álló kedvező kilátásokat. A magas árak és a kelet-európai konkurencia kiesése jól meglovagolható például a US Steel kötvényeivel.

Kalapos Csaba a befektetők figyelmét a tengerentúli kiskereskedelmi szektorra is felhívta, mivel a korábbi támogatások, illetve a két százalék körülire vált idei növekedés miatt sok pénz van kint az embereknél.



Fotó: Shutterstock

Ezen kívül szinte magától kínálkozik az energia- és a védelmi ipar. Előbbi esetében főként az alternatív energiát, köztük hidrogént előállító cégekre fókuszálnak. Utóbbiak közül nagyot emelkedett például a Lockheed Martin vagy a Northrop Grumman árfolyama. A két utóbbi területen ígéretes európai cégeket is megemlítettek. Ilyen a francia Nel, az alternatívenergia-szektorban, vagy az árfolyamát egy hónap alatt megduplázó, a 4iG-be is beszálló német Rheinmetall hadiipari cég. Természetesen mindkét szektort követik a pénzintézet elemzői, főleg a megfelelő ETF-eken keresztül. Ugyanez áll a kibervédelmi cégekre is, hiszen a háború az online világban is dúl.

A pénzügyi szférában Amerika egyedül maradt a porondon, a háború teljesen levette a térképről az európai bankokat. A bankok mellett Kosovics László a tengerentúli fintech-cégeket és egyéb fizetési szolgáltatókat (Visa, AMEX, Mastercard vagy az IPAY ETF) is az étlapon tartja.

A dollár mellett továbbra is menekülő devizaként tartják számon a svájci frankot és a japán jent is. A japán befektetők ugyanis krízishelyzetben – csakúgy, mint az amerikaiak – hazaviszik a pénzüket. Jó választás lehet még a nyersanyagban gazdag Ausztrália és Norvégia piaca is. A kriptodevizák és az arany viszont láthatóan nem tudták felvenni a megfelelő fordulatszámot. Meglepően stabilnak bizonyult ugyanakkor a kínai jüan, noha a földrésznyi országban újra terjedni kezdett a vírus. Peking viszont gyorsan reagált, lazít pénzpolitikáján, a kínai gigacégek pedig rohamtempóban kezdik saját részvényeiket vásárolni.

Fotó: Róka László

A hazai piacra evezve a legjobb tőkeellátottságával rendelkező európai bank, azaz az OTP részvényeit egyelőre tartják a SPB privátbanknál, és az elemzői célárakkal összhangban ezen a magatartáson csak a 14-16 000 forintos célsávban változtatnának. A Mol esetében továbbra is hiányolják a dinamizmust és a megnyugtató jövőképet, ám elfogadják a piacon kialakult és némi felértékelődési potenciált jelentő 3000 forintos célárat. A Richternél erős a rubel-kitettség, tehát a jó fundamentumok dacára egyelőre csak a jó úszók kísérletezzenek a befektetéssel.

A Magyar Telekom kellemesen unalmas részvény a két szakértő szerint, ezt azonban egyáltalán nem bánják a jelen helyzetben, már csak az új osztalékpolitika kibontakozására várnak.