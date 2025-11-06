Most történik: megérkeztek Amerikába a magyarok, landolt Washingtonban Orbán Viktorék Wizz Air-repülőgépe – ezek a leszállás pillanatai
Orbán Viktor magyar idő szerint még csütörtök reggel 8 óra körül közöte a Facebook-oldalán, hogy elindult Amerikába. Repülőgépe Washingtonban a Dulles repterén landolt magyar idő szerint 20 órakor és minden bizonnyal a világ legtöbbek által követett repülőgépe volt, ugyanis 9000 fő nézte élőben a landolást a Flightradaron.
Az új fejezetért Washingtonba utaztak
A miniszterelnök már a repülőn is a találkozóra készült, amire lehetőséget adott a 4500 kilométeres út és az izlandi megállás utáni 6 óra a levegőben. A teljes utazás csak nem 12 órán át tartott és ezalatt mintegy 8000 kilométert tett meg a magyar delegáció Budapestről.
Orbán Viktor közösségi oldalán elmondta azt is, hogy az idei év első tíz hónapja volt az első szakasz, ahol helyrehozták mindazt, amit a Biden-adminisztráció alatt elszenvedett Magyarország és a magyar–amerikai kapcsolatok. Hozzátette, a politikai alapú szankciók eltűntek, a Magyarországot támadó NGO-k amerikai támogatása megszűnt, és újra vízummentesen utazhatnak a magyarok az Egyesült Államokba.
Ma azért utazunk Washingtonba, hogy Trump elnökkel új fejezetet nyissunk a magyar–amerikai kapcsolatokban
– írta a miniszterelnök.
Orbán Viktor szerint a cél egy stratégiai együttműködés kialakítása, amely magában foglalja
- az energetikai kapcsolatokat,
- a befektetéseket,
- a védelmi együttműködést
- és az orosz–ukrán háború utáni világról való egyeztetést.
Már félig tudjuk a végeredményt is
„Még az idei esztendőben hét új amerikai vállalati beruházást fogunk tudni bejelenteni” – mondta Szijjártó Péter a reykjavíki repülőtéren indulás előtt. A külgazdasági és külügyminiszter a repülőtéren elmondta, hogy
az új beruházások összeértéke százmilliárd forintot képvisel.
„Sok száz új munkahelyet hoznak létre budapesti és vidéki helyszíneken egyaránt. Olyan magas hozzáadott értékű iparágakban, mint
- az informatika,
- az elektronika
- vagy az orvostechnika”
– sorolta.
A külügyi tárcavezető hozzátette, hogy ezek a beruházások összességében azt jelentik, hogy az idei esztendőben 190 milliárd forintnyi vállalati beruházás jön. A politikus megfogalmazása szerint az amerikai elnök és a magyar miniszterelnök barátsága a gazdasági együttműködésre is jó hatással van, és komoly hasznot hoz Magyarország, a magyar gazdaság számára.
Szijjártó korábban elmondta, hogy az amerikai vállalatok rendkívül lényeges szerepet töltenek be a magyar gazdaság fejlesztésében és dimenzióváltásában, mert többnyire olyan termelési tevékenységet hoznak hazánkba, amely kutatás-fejlesztéssel is kiegészül, és magas hozzáadott értéket képvisel.