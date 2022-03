A 4iG hétfő esti tájékoztatása szerint a társaság által korábban elhatározott alaptőke-emelésekhez kapcsolódóan új részvényeket bocsátott ki, s március 21-i értéknappal a 176,1 millió darab törzsrészvény megkeletkeztetése is megtörtént. Az új részvényeket később vezetik be a Budapesti Értéktőzsdére (Eddig 103 millió darab volt a bevezetett mennyiség).

Az új papírokból 116,4 millió darabot az iG COM Magántőkealap szerzett meg, míg a német Rheinmetall 50,2 millió darabot vett. A török Calik Holding pedig 9,4 millió 4iG-részvényhez jutott.

Fotó: Shutterstock

Az új részvények megvásárlása azt jelenti, hogy az iG COM (amelynek eddig nem volt közvetlen részesedése) tulajdoni hányada 41,68 százalékra nőtt a 4iG-ben, a Rheinmetall részesedése pedig az eddigi 24,1-ről 26,9 százalékra emelkedett. A KZF Vagyonkezelő a megnövelt részvényállománynak már csupán 10,4 százalékával rendelkezik (az eddigi 28,2 százalék helyett). A Bartolomeu Investments pedig az eddigi 5,05 százalék után már csak 1,87 százalékban szavazóképes.

Változik a 4iG elnök-vezérigazgatójának, Jászai Gellértnek a befolyása is a társaságban. Egyrészt övé a KZF Vagyonkezelő, így ezen a cégen keresztül csökkent a részesedése. Másrészt érintet az iG COM-on keresztül is, mivel a magántőkealap alapkezelőjének (iKON) ő az egyedüli részvényese, itt viszont jelentős befolyásszerzés történt. Jászai Gellért közvetett módon eddig 33,9 millió darab 4iG részvényt tartott, ami most 150,3 millió darabra nőtt, az elnök-vezérigazgató szavazati joga 33,2-ről 54 százalékra emelkedett.

A tőkepiaci törvényben szereplő határértékeket több tulajdonos átlépte. Ezek közül a legfontosabb, hogy az iG COM átlépte a 40 százalékos értéket, a Rheinmetall pedig a 25 százalékot.