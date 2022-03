Erős negyedik negyedéves számokat közölt a Waberer’s – összességében így értékeli a logisztikai társaság jelentését az elemzést jegyző Török Lajos.

Az Equilor jelen pillanatban 3817 forintos célárat tart érvényben a Waberer’s részvényeire, ám a vezető elemző hangsúlyozza, hogy ezt most vizsgálják felül,

néhány héten belül új számot publikálnak. Megjegyzik, az erős év végi számok nagymértékben köszönhetőek a nemzetközi szállítmányozási szegmens jó teljesítményének, és a biztosító jó eredményének is. Ugyanakkor a regionális logisztikai szegmens eredmény hozzájárulása enyhén csökkent. A társaság egész éves teljesítménye alapvetően meghaladta az Equilor várakozásait, jelentős volt az emelkedés mind bevételi-, mind pedig az eredménysorokon.

Kedvezőnek értékelik a szakértők azt is, hogy a költségek kisebb ütemben nőttek.

Megállapítják, hogy a kiadások leszorítása következtében a bevételi sorok emelkedése jelentős EBIT és EBITDA növekedést idéz elő.

A vezetőség hasonló számokat vár az idei év egészére, azonban az első negyedév az üzemanyagár-növekedés, és az ellátási láncok zavarai miatt gyengébb számokat hozhat, ugyanakkor az év többi része kompenzálhatja a 2022 elején várt gyengébb eredményt.

Kedvezőnek értékeli az Equilor szakembere a nemzetközi szállítmányozási divízió (ITS) eredményét. Török Lajos azt írja, hogy az ITS üzletág annak ellenére növelte 10,5 százalékkal bevételét, hogy a flotta mérete csökkent. Az új stratégiának hála a kevesebb kamion a magasabb árak, és az optimalizáció miatt is jobb eredményt tudott elérni. A szegmens pozitívan járult hozzá az EBIT-hez, míg az Equilor 2021-re az ITS szegmenstől negatív hozzájárulásra számított.

Az Equilor szerint a regionális logisztikai szegmens (RCL) negyedik negyedéves csökkenő bevétele az autóipart az év végén jellemző kiszámíthatatlanságnak köszönhető. Hangsúlyozzák azt is, hogy a következő időszakban ez a szegmens van kitéve a legtöbb bizonytalanságnak, itt látni a legtöbb kockázatot.

Erős évet zárt a biztosító. Az éves bevétele enyhén inflációt meghaladó mértékben emelkedett, a divízió EBIT hozzájárulása csaknem elérte a az RCL szegmens szintjét. A kimagasló negyedik negyedéves számokat egy egyszeri , 2,5 millió eurós EBIT hozzájárulás is segítette, ami a biztosítási kártartalék újraértékeléséből fakad. Enélkül a teljes évi növekedés 11 százalék lett volna.

A Waberer’s részvénye szerda délután 1,7 százalék körüli mínuszban, 2270 forinton forgott a tőzsdén, az elmúlt évben 1520 és 2870 forint között jegyezték a papírt.