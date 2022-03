Rákapcsolt a forint, remekel a pesti tőzsde

12:00 Délben 385 forint alá süllyedt az euró árfolyama, a hazai fizetőeszköz ezzel már 2,3 százalékos erősödést mutat. Lendületes emelkedést jelez a nap derekán a pesti tőzsde is, a BUX 4,6 százalékos ralit követően 41 760 pontig emelkedett. Az OTP 10,6 százalékos erősödéssel kiemelkedik a mezőnyből, a Richter 4,4, a Magyar Telekom pedig 2 százalékkal drágult. A Mol mindössze félszázalékos pluszban jár.

Tépik az európai bankrészvényeket

11:22 Remekel ma a pesti börzén az OTP, amely negyed 12-ig 10,2 százalékot ralizott, ezzel pedig 11 100 forint fölött jár az első számú hazai bankpapír. A nemzetközi mezőnyben is kiemelkedő ezzel a hazai nagybank, ami azért is említésre méltó, mert kitesznek magukért az európai szektortársak is.

Az osztrák bankok közül a Raiffeisen 10,5, az Erste pedig 8 százalékot ralizott délelőtt, míg az olasz UniCredit 7,4 százalékkal erősödött. A német pénzintézetek közül a Commerzbank 6,7, a Deutsche Bank pedig 5,3 százalékos pluszban áll. A lengyel bankok közül a PKO 4,6, a Santander Polska pedig három százalékkal került feljebb.

Tovább drágul az olaj

11:01 Ismét a 126 dollárt súrolja a brent hordónkénti ára, az árfolyam 2,3 százalékkal erősödött délelőtt 11 óráig. Az Amerikában irányadó WTI típusú olajat 122 dolláron jegyzik, bő két százalékkal magasabban a tegnapinál.

Elképesztők a mozgások a forint, złoty, korona piacán

10:40 Másfél óra alatt 6 forintot száguldott a forint árfolyama ma reggel, 395 közeléből az euróval szemben 388,5 közelébe erősödve. A héten hasonló elképesztő hullámzást mutat a złoty és a cseh korona árfolyama is. További részletek ebben a cikkünkben.

Európa is pluszban

10:33 Erősödnek délelőtt a nyugat-európai tőzsdeindexek. A legnagyobb, közel 3,5 százalékos emelkedést a madridi és a milánói börze mutatja, de 2,3 százalékos pluszban a párizsi CAC 40 is. A frankfurti DAX másfél százalékot emelkedett, a londoni FTSE 100 szerényebb, 0,4 százalékos erősödést tudhat maga mögött.

Hétfőn is vette a Sertorius az OTP-t

10:20 Újabb százezer OTP-részvényt vett hétfőn a Csányi Sándor elnök-vezérigazgatóhoz köthető Sertorius Global Opportunities Fund. A tranzakciót 9767 forintos átlagáron hajtotta végre a szingapúri alap, ami így összesen közel egymilliárd forintos vételt jelent. A bank vezető tisztségviselői sorra jelentik be vételeiket, ami azt jelzi, a bennfentesek olcsónak tartják a papírt a mostani szinteken.

Ralizik az OTP, 390 forint alatt az euró

10:04 Már 10 százalékos az OTP mai ralija, a bankpapírt ezzel már 11 ezer forint fölött jegyzik. Az OTP húzza magával a BUX-ot is, a vezető magyar tőzsdeindex 4,3 százalékos pluszban jár. A Richter részvényei 3,3, a Mol papírjai 1,7 százalékkal kerültek feljebb.

Száguld a forint is, az eurót már 388 forinton jegyzik, a hazai fizetőeszköz 1,4 százalékot javított ezzel.

9:14 Közel három százalékot emelkedett a nyitást követően a BUX, a vezető magyar részvényindex ezzel 41 ezer pont fölé került kedd reggel. Az erős kezdés főként az OTP-nek köszönhető, a hazai bankpapír hét százalékkal lőtt ki.

Fotó: Shutterstock

A Mol részvényei közel egy százalékkal, 2628 forintra erősödtek, míg a Richter kurzusa 2,8 százalékkal, 6910 forintra ugrott. Egyedül a Magyar Telekom ragadt be kedd reggel, a távközlési papír árfolyama 0,3 százalékkal, 399 forintra süllyedt.

Lendületesen kezdett a forint is, az euróval szemben 0,4 százalékot javított a hazai fizetőeszköz, az európai pénzt 392,1 forinton jegyezték negyed tízkor.