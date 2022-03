Remekel ma a pesti börzén az OTP, amely negyed 12-ig 10,2 százalékot ralizott, ezzel pedig 11 100 forint fölött jár az első számú hazai bankpapír. A nemzetközi mezőnyben is kiemelkedő ezzel a hazai nagybank, ami azért is említésre méltó, mert kitesznek magukért az európai szektortársak is.

Az osztrák bankok közül a Raiffeisen 10,5 százalékot, az Erste pedig nyolc százalékot ralizott délelőtt, míg az olasz Unicredit 7,4 százalékkal erősödött. A német pénzintézetek közül a Commerzbank 6,7, a Deutsche Bank pedig 5,3 százalékos pluszban áll. A lengyel bankok közül a PKO 4,6, a Santander Polska pedig három százalékkal került feljebb.