Egy fillér híján 375 forintba került az euró kedd délelőtt a devizapiacon, a délutáni órákban pedig újabb rekordok dőltek, elesett a 376-os, majd percekkel később a 377-es szint is. Kora délután nagyon beleadtak a térség devizáiba a befektetők, az euró-forint 377,3-ig repült, az euró-cseh korona pedig 25,3 fölé.

Nem is önmagában a történelmi rekordot, hanem a forintgyengülés sebességét emelte ki a VG-nek Nagy András, az Erste Befektetési Zrt. elemzője, ugyanis az elmúlt egy hét alatt 20 forint volt az elmozdulás a devizapárban. Hozzátéve,

ilyen gyors árfolyamváltozásra képtelenség reagálni a gazdasági szereplők részéről,

így az elemző szerint elképzelhető, hogy a jegybank közbeavatkozik a forint stabilizálása érdekében, erre csütörtökön meg is nyílik a lehetősége az egyhetes betéti tender kamatának a megemelésével.

A forint gyengülésében az is szerepet játszhat, hogy azok a befektetők, akik nagy tételben váltak meg az elmúlt napokban magyar részvényektől, azon belül is elsősorban az OTP Bank papírjaitól, az értük kapott forintot is eladhatták. Láthatóan portfóliók átrendeződés zajlik, a kevésbé kockázatos eszközökbe menekül a tőke.

Nagy András elmondta, ennek egyértelmű jele, hogy a komplett régiónak megemelkedett a kockázati prémiuma, vagyis magasabb hozamkülönbözetet várnak el a befektetők, mint a szó szerinti békeidőben. Nem véletlen, hogy a magyar kötvények hozamszintje is távolodik a német Bund hozamától. Mostanra már 50–70 bázisponttal emelkedett 1-2 hét leforgása alatt az a hozamtöbblet, amiért hajlandók a befektetők a magyar kötvénypiacot és ezzel a forintot választani, például az eurós német állampapírok helyett.

Fotó: Shutterstock

A forint egyébként nem lóg ki a sorból, együtt mozognak a régiós devizák az elmúlt egy hónapban, a forint 5,3, a cseh korona 4,2, a złoty 4 százalékot gyengült 1 hónap alatt. Nagy András szerint a jegybank részéről nem zárható ki a nyílt piaci intervenció sem (ez devizaeladást jelentene forint ellenében), de a betétikamat-emelés az egyértelműbb üzenet lenne.

Az események jellegéből adódóan egy esetleges békekötés gyors visszarendeződést hozhat a forint piacára, de az elvárt pluszhozam egy része velünk maradhat, ha stabilizálódik a geopolitikai helyzet, akkor is inkább 360 felett stabilizálódhat az árfolyam.

Az OTP-részvényt nyomás alatt tartja a földrajzi kitettség (a profit 15 százaléka a két érintett országból érkezik), illetve az EKB kommunikációja a stagflációs kockázatok erősödéséről – tette hozzá az Erste szakértője.

Az Equilor szakértői a technikai megközelítés alapján azt írták az ügyfeleknek, hogy új történelmi csúcsra került az euró-forint árfolyama, a következő potenciális ellenállás 376,46-nál gyorsan elesett, melyet 380 közelében követ a 138,2 százalékos Fibo-szint. Az RSI indikátor már a túlvett tartományban mozog, de ez önmagában kevés a fordulathoz.