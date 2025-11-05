Rengeteg új eurós részvény érkezhet a pesti tőzsdére – itt vannak a részletek
Másodlagos nyilvános részvénykibocsátást (SPO) tervez a Shopper Park Plus, amely megközelítőleg nyolcmillió új törzsrészvény forgalomba hozatalát tervezi. A lépéssel tovább bővülhet a pesti tőzsdén jegyzett eurós részvények kínálata.
Az alaptőke-emelés keretében sorra kerülő kibocsátásra várhatóan 2025 utolsó negyedévében kerül majd sor, az újonnan kibocsátandó részvényeket pedig a Budapesti Értéktőzsdére is bevezetik.
Bővülhet az eurós részvények állománya a pesti tőzsdén
Hamarosan tehát új eurós részvényekkel bővülhet a hazai részvénypiac, az ingatlanos társaság ugyanis azon kevés hazai cégek közé tartozik, melynek részvényeit euróban jegyzik a BÉT-en.
Amennyiben a társaság a kibocsátás megvalósítása mellett dönt, a meglévő részvényesek jogszabályban biztosított elsőbbségi jegyzési jogát kizárja, és az SPO-t a magyarországi lakossági és intézményi befektetők számára, valamint az Amerikai Egyesült Államokon kívüli, meghatározott nemzetközi intézményi befektetők számára hirdeti meg.
A kibocsátás tárgyát képező részvények újonnan kibocsátott törzsrészvények lesznek, amelyek a már kibocsátott és a BÉT-re bevezetett törzsrészvényekkel azonos jogokat biztosítanak majd a Shopper Park Plus közleménye szerint.
A társaság és igazgatóságának tagjai, valamint bizonyos részvényesek, köztük a Penta CEE Holding Zrt. és a Portfolion Partner Magántőkealap várhatóan a hasonló tranzakciókban szokásos lock-up kötelezettségvállalásokat tesznek majd a kibocsátással összefüggésben. A lock-up időszak várhatóan az új részvények első kereskedési napjától számított 180 nap lesz.
Százmillió eurós tőkebevonásra készül a Shopper Park Plus
A Shopper Park Plus három legnagyobb részvényese közül kettő – a legnagyobb részvényes, az Adventum Befektetési Alapkezelő Zrt. által kezelt Penta CEE Holding Zrt. és a harmadik legnagyobb részvényes, a PortfoLion Zrt. által kezelt Portfolion Partner Magántőkealap – előzetesen jelezte, hogy részt kíván venni az SPO-ban.
A társaság a kibocsátásból körülbelül 90–110 millió euró bruttó tőkét kíván bevonni.
A kibocsátásból származó nettó bevétel összege a kibocsátott és a befektetők által lejegyzett új részvények számától, a végleges kibocsátási ártól, a forgalmazók díjaitól és a kibocsátással kapcsolatos felmerülő költségektől függ. A sikeres kibocsátás lehetővé tenné, hogy a Shopper Park Plus végrehajtsa a már korábban bejelentett akvizíciót, valamint fenntartható növekedést érjen el a célpiacokon, méretgazdaságosságot és diverzifikációs előnyöket biztosítva a kelet-közép-európai régión belül.